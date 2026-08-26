Spéculation sur la banane : 10 ans de prison ferme contre un grossiste ayant dissimulé 28 quintaux

Le tribunal correctionnel près la cour de Chlef a condamné, ce mercredi, un commerçant âgé de 47 ans à une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 500 millions de centimes.

Le mis en cause a été reconnu coupable de spéculation illicite sur la banane, un produit à prix plafonné, suite à la saisie dans un entrepôt situé à la périphérie de la ville de 152 caisses dissimulées.

L’affaire a éclaté à la suite d’informations précises parvenues aux services de sécurité, signalant l’entreposage d’une quantité importante de bananes dans un dépôt situé dans le quartier d’El Kfafsa.

L’objectif de cette manœuvre était d’organiser le stockage illicite du produit pour provoquer une pénurie sur le marché local et faire grimper artificiellement les prix.

Sous la supervision du parquet, les éléments de la sûreté nationale ont mené une inspection surprise des lieux. L’opération s’est soldée par la découverte de 152 caisses de bananes, d’un poids total de 2 757 kg (soit près de 28 quintaux), dissimulées dans une chambre froide non déclarée aux autorités compétentes.

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Lors de son audition par les enquêteurs, le prévenu a soutenu avoir déjà écoulé une partie de sa marchandise avant de transférer le reste dans son entrepôt sans déclaration préalable.

Il a affirmé qu’il comptait remettre ces fruits en vente dès le lendemain matin dans son local du marché de gros de fruits et légumes, prétendant avoir voulu les protéger des fortes chaleurs. Une défense qui n’a pas convaincu le tribunal.

Vers un assainissement durable du marché et une chute des prix

Cette condamnation exemplaire s’inscrit dans une vaste offensive des pouvoirs publics pour reprendre le contrôle de la filière.

Après avoir frôlé des sommets absurdes jusqu’à 1 000 DA le kilo et quasi disparu des étals, la banane amorce enfin sa décrue, retombant aux alentours de 420 DA dans plusieurs régions.

Ce recul concrétise le durcissement des régulations initié par le ministère du Commerce extérieur. Désormais, l’octroi des autorisations d’importation est strictement conditionné à un prix d’achat plafonné à 1 dollar le kilogramme.

Sur le front financier, l’ABEF et la Banque d’Algérie ont déjà validé plus de 460 programmes respectant ces critères tarifaires, neutralisant ainsi les pratiques de surfacturation à la source.

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Pour briser la position monopolistique des acteurs historiques, l’État a également ouvert le marché à de nouveaux investisseurs.

En parallèle, les brigades du Commerce intérieur poursuivent leurs inspections sur le terrain afin de contrôler les marges bénéficiaires de la chaîne de distribution. Du débarquement au détaillant, le suivi rigoureux mis en place vise à garantir que cette baisse des coûts profite directement au pouvoir d’achat des citoyens.