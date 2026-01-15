Spéculation sur Fiat Doblo Panorama : un vaste réseau international de trafic démantelé

Les éléments de la Gendarmerie nationale sont parvenus à démanteler un réseau criminel international spécialisé dans la spéculation et le commerce illégal de véhicules de marque Fiat Doblo Panorama. L’opération, menée avec succès, s’est soldée par l’arrestation de 13 suspects impliqués dans cette activité frauduleuse, a indiqué un communiqué officiel de la Gendarmerie nationale.

Selon la même source, ce réseau international est composé de personnes physiques et morales de différentes nationalités, activant dans l’importation, la commercialisation et la revente illicite de véhicules Fiat Doblo Panorama. Les mis en cause exploitaient des circuits parallèles et des montages frauduleux pour contourner les lois en vigueur et réaliser d’importants profits au détriment de l’économie nationale.

Enquête et méthodes frauduleuses découvertes

L’enquête a été déclenchée à la suite d’informations et de renseignements recueillis par la brigade de recherche et d’investigation de la wilaya de Tipaza, faisant état de graves irrégularités et de manipulations dans le processus de commercialisation de ces véhicules, pourtant fabriqués localement en Algérie. Les investigations approfondies ont permis de mettre au jour un vaste système de fraude organisé et structuré.

D’après les conclusions de l’enquête, le réseau procédait à l’importation de véhicules neufs ainsi que de voitures âgées de moins de trois ans, sans disposer des licences ni des agréments nécessaires délivrés par les autorités compétentes. Pour mener à bien leurs activités illégales, les membres du réseau avaient créé plusieurs sociétés-écrans, aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, toutes rattachées à la même organisation criminelle internationale. Cette stratégie visait notamment à échapper aux mécanismes de contrôle, à faciliter le transfert illégal de devises vers et depuis l’étranger, ainsi qu’à se soustraire aux obligations fiscales.

Saisies et poursuite de l’enquête

L’opération a également permis la saisie de 61 véhicules de différentes marques et catégories, ainsi qu’une somme d’argent en monnaie nationale estimée à 5 990 000 dinars algériens, en plus de 700 euros. Les forces de l’ordre ont aussi récupéré plusieurs objets et équipements utilisés dans l’activité criminelle, notamment des téléphones portables, du matériel informatique, deux machines de comptage de billets, des cachets appartenant à des sociétés et à des particuliers, ainsi que des plaques d’immatriculation de véhicules étrangers.

Les suspects arrêtés ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes, tandis que l’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles autres ramifications du réseau et de déterminer l’ampleur exacte des préjudices causés. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la Gendarmerie nationale pour lutter contre la criminalité économique et protéger le marché national contre les pratiques frauduleuses.