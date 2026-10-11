Revente de pneus à prix excessifs : la Gendarmerie arrête 6 suspects pour spéculation

La vente de pneus à des prix supérieurs aux tarifs fixés par l’État a conduit à une opération de contrôle à Constantine. Les services de la Gendarmerie nationale ont interpellé six personnes et saisi 106 pneus de fabrication locale de la marque Iris, soupçonnés d’être impliqués dans des pratiques de spéculation. Les enquêteurs ont également mis la main sur un petit camion utilisé pour le transport de la marchandise.

Spéculation sur les pneus à Constantine : des stocks dissimulés dans plusieurs points de vente

L’opération a été menée par le service de recherche et d’investigation de la Gendarmerie nationale à Constantine. En coordination avec la brigade de sécurité routière et d’investigation.

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Selon les informations communiquées par les services concernés, l’intervention fait suite à des renseignements signalant des commerçants de détail qui vendaient des pneus à des prix dépassant largement les tarifs réglementés.

Les gendarmes ont alors inspecté des commerces, des points de vente et des entrepôts autorisés à commercialiser ces produits. Les contrôles ont permis de découvrir des stocks de pneus Iris de fabrication locale, disponibles en plusieurs dimensions, soigneusement dissimulés.

Les enquêteurs ont également constaté que certains pneus étaient proposés à la vente à des prix supérieurs aux tarifs plafonnés par l’État.

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6 arrestations, 106 pneus Iris et un camion saisis par la Gendarmerie nationale

Au terme de cette intervention, les services de la Gendarmerie nationale ont saisi 106 pneus de la marque Iris. Ainsi qu’un petit camion utilisé pour leur transport.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des mesures visant à lutter contre la spéculation sur le marché des pneus commercialisés localement à des prix réglementés. Les autorités entendent ainsi préserver le pouvoir d’achat des consommateurs et protéger l’économie nationale.

Après l’achèvement des procédures légales, les six suspects seront présentés devant les autorités judiciaires compétentes. Leur responsabilité devra être établie dans le cadre de la procédure judiciaire.

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