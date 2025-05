Spéculation illicite sur le Fiat Doblo Panorama : Un agent agréé dans le collimateur

Les éléments de la brigade régionale de la Gendarmerie nationale d’Oum El Bouaghi, appuyés par la section de recherche et d’investigation (SRI) et l’équipe d’enquêtes de la Gendarmerie d’Aïn M’lila, ont mis fin aux activités d’un réseau spécialisé dans la spéculation illicite sur des véhicules de type Fiat Doblo Panorama. Quatre individus, dont un agent agréé de la société Fiat, ont été interpellés et six voitures saisies.

Cette opération, menée sur la base d’informations précises recueillies en coordination avec le service de lutte contre les délits économiques et financiers, a mis en lumière un mécanisme bien rodé : l’agent agréé vendait les véhicules à des intermédiaires, qui les revendaient ensuite à des prix bien supérieurs aux tarifs officiels, engrangeant des profits substantiels au détriment des acheteurs.

Les deux autres suspects interpellés seraient ces intermédiaires, accusés d’avoir tiré profit de ce montage pour réaliser des bénéfices illégaux. Une pratique qui, selon les autorités, pénalise directement les consommateurs et fausse le marché.

🟢 À LIRE AUSSI : Production automobile : l’usine FIAT sur le point de lancer un 4ᵉ modèle en Algérie ?

L’intervention, ciblant la ville d’Aïn Béïda, a permis la saisie des six véhicules et l’arrestation des suspects. Après l’accomplissement des procédures légales, les mis en cause ont été déférés devant les autorités judiciaires compétentes, tandis que les véhicules saisis seront remis aux services concernés.

Annaba : Algérie : Six revendeurs de Fiat interpellés pour spéculation et fraude

Dans un contexte similaire de lutte contre la spéculation automobile, une autre affaire a éclaté récemment à Annaba

Les autorités algériennes viennent de porter un coup dur à un réseau de spéculation automobile, avec l’arrestation de six revendeurs de véhicules Fiat.

Cette opération fait suite à une enquête rapide déclenchée par une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, montrant des Fiat Doblo Panorama proposées à des prix exorbitants.

C’est une courte séquence partagée massivement en ligne qui a mis le feu aux poudres. On y voit un vendeur afficher des tarifs bien supérieurs à ceux fixés par le constructeur officiel. Face à l’indignation des internautes, la justice a réagi promptement.

Le parquet de Berrahal (Annaba) a ouvert une enquête préliminaire, aboutissant en quelques jours à l’interpellation de six individus, désormais écroués pour « spéculation commerciale non autorisée, falsification de documents et abus de fonction ». Cinq véhicules ont été saisis dans la foulée.

Les suspects ont comparu le 29 avril devant le tribunal. Le juge d’instruction a ordonné leur placement en détention provisoire, confirmant la volonté des autorités de lutter contre les pratiques frauduleuses qui gangrènent le secteur.

Cette affaire intervient dans un contexte particulier pour le marché automobile algérien, où la production locale – notamment via l’usine Fiat de Tafraoui – devait redynamiser l’offre. Mais l’espoir suscité par ces nouveaux modèles se heurte à la persistance d’un marché informel et spéculatif, provoquant la colère des consommateurs.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie sévit contre la spéculation auto : 6 revendeurs de véhicules Fiat arrêtés

Le Fiat Doblo Panorama, véhicule utilitaire très prisé, semble particulièrement touché par ces dérives. Son succès commercial en fait une cible de choix pour les spéculateurs, qui profitent de la demande forte pour gonfler les prix illégalement.

Les autorités rappellent que de telles pratiques sont passibles de poursuites et promettent des contrôles renforcés.