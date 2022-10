Spéculation et contrebande : la justice passe à l’action

Ces derniers jours, les services des Douanes ont saisi d’importantes quantités d’huile de table destinées à la contrebande, et ce, dans différentes wilayas du pays. Et ce, dans le temps où les citoyens se plaignent de la pénurie de l’huile de table dans certaines régions. Face à ce phénomène illicite qui menace la stabilité du marché national, la justice a décidé de passer à l’action en prenant une nouvelle mesure.

Dans un communiqué rendu public hier, le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hmaed d’Alger a demandé aux parquets locaux de la République de soumettre les affaires liées à la spéculation sur les marchandises et à la hausse injustifiée des prix. Et ce, afin de confier leur traitement au Service central de lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational.

« … Devant la recrudescence de la spéculation illicite des marchandises, notamment de certains produits de base de large consommation et devant la hausse injustifiée des prix qui affecte le pouvoir d’achat du citoyen, dans le contexte des efforts continus que déploie l’État, en vue de rendre disponibles ces produits, ces actes criminels visent à porter atteinte à l’économie nationale et s’inscrivent dans le cadre du crime organisé délibéré contre lequel il importe de lutter par la force et la rigueur de la loi », a indiqué le communiqué du procureur de la République.

Lutte anti-spéculation : le Parquet requerra le durcissement des peines

Ainsi, poursuit la même source, « le parquet de la République susmentionné a demandé aux parquets locaux de la République de procéder au traitement judiciaire de ces affaires au niveau de ce service spécialisé », à savoir le Service central de lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational.

D’ailleurs, le communiqué du procureur de la République a noté le fait que cette décision intervient « au regard de la gravité de ces actes, commis simultanément dans différentes régions du pays ». Mais aussi, « l’existence de preuves sur leur caractère attentatoire à l’économie nationale ». En outre, la même source a aussi indiqué que « les auteurs de ces actes de sabotage sont des groupes criminels organisés transnationaux ». « Le Parquet requerra des peines durcies et sévères contre tout individu impliqué conformément à la loi », a conclu ledit communiqué.

Pénurie de produits alimentaires : le ministre de la Justice s’exprime

Dans une déclaration à la Télévision algérienne jeudi soir, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, a fait savoir que « des groupes organisés étaient à l’origine du phénomène de la spéculation illicite et de la pénurie de certains produits de large consommation ». Rajoutant que ces derniers « visaient à déstabiliser la société et les institutions de l’État ».

Évoquant l’affectation du traitement des affaires liées à la spéculation au Service de lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational, Abderrachid Tabi a estimé que « ce phénomène a dépassé le stade de l’augmentation des prix pour tenter directement la déstabilisation de l’État ».

Tout comme l’avait affirmé hier le Premier ministre, le ministre de la Justice a aussi assuré que « l’État frappera avec une main de fer quiconque tenterait de toucher aux vivres des Algériens ».

Pénurie de l’huile de table : l’APOCE évoque certaines raisons

Dans ce même sillage, il convient de rappeler que l’Association algérienne de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE) avait évoqué les raisons à l’origine de la pénurie de l’huile de table dont souffrent certaines régions du pays.

D’après l’APOCE, trois (3) raisons pourraient être à l’origine de cette pénurie, à savoir : la contrebande, la consommation et le stockage à outrance et le fait que le produit n’arrive pas jusqu’au détaillant, ou alors le refus de ce dernier de l’acquérir à cause de la facturation. D’ailleurs, la même Association avait avancé une solution, assurant qu’il suffisait de faire preuve de citoyenneté.