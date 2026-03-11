Spectacle insolite : quand la neige recouvre les dunes du Sahara algérien (IMAGES)

Les habitants du sud-ouest de l’Algérie ont été surpris par un spectacle aussi rare que magnifique : les montagnes et les hauteurs des régions d’Aïn Sefra et de Mechria se sont réveillées sous un manteau blanc. Les images partagées sur les réseaux sociaux montrent des paysages inhabituels où la neige recouvre les reliefs et les dunes proches du désert, créant un contraste saisissant entre le sable ocre et la blancheur hivernale.

Situées dans la wilaya de Naâma, aux portes du Sahara, ces deux localités connaissent généralement un climat aride et des hivers relativement froids mais rarement marqués par des chutes de neige importantes. Pourtant, lors de certains épisodes météorologiques, la température peut chuter suffisamment pour permettre la formation de neige sur les hauteurs environnantes.

Un phénomène rare dans la région

Dans cette partie du Sahara algérien, la neige reste un phénomène peu fréquent mais pas totalement inédit. Lorsque l’air froid venu du nord rencontre l’humidité hivernale, les conditions deviennent parfois favorables à des précipitations neigeuses. Les paysages qui en résultent offrent un spectacle presque irréel : des dunes et des montagnes du désert légèrement recouvertes de blanc, donnant l’impression que l’hiver s’est invité au cœur du Sahara.

À LIRE AUSSI : Feriel Gasmi Issiakhem, designer algérienne, décorée par la France

Les habitants de la région profitent souvent de ces moments pour immortaliser les paysages, tandis que les enfants sortent jouer dans la neige. Les photos circulent rapidement sur internet et attirent l’attention des internautes, fascinés par cette rencontre improbable entre désert et hiver.

Un épisode similaire l’an dernier

Ce phénomène n’est pas totalement nouveau. L’an dernier déjà, plusieurs localités de la wilaya de Naâma, dont Aïn Sefra et Mechria, avaient connu des chutes de neige au début de l’année. Les rues et les hauteurs des villes s’étaient alors recouvertes d’une fine couche blanche après une forte baisse des températures, offrant un décor inhabituel pour cette région semi-désertique.

À LIRE AUSSI : Exclusivité Naftal ? Voici ce que prévoit l’État pour le marché des pneus en Algérie

Les montagnes autour d’Aïn Sefra, notamment celles qui entourent la zone touristique de Mekhter et le mont Antar près de Mechria, avaient également été touchées par ces précipitations hivernales. Malgré l’épisode neigeux, la circulation routière n’avait pas été fortement perturbée, les accumulations restant relativement faibles.

Un désert aux surprises climatiques

Les spécialistes rappellent que le Sahara n’est pas totalement à l’abri de phénomènes météorologiques inhabituels. Bien que les températures estivales puissent dépasser les 35 °C dans la région, les nuits hivernales peuvent être très froides, surtout dans les zones montagneuses situées à plus de 1000 mètres d’altitude.

À LIRE AUSSI : Production agricole : l’Algérie prépare un nouveau cap pour sa souveraineté alimentaire

Ces dernières années, le sud de l’Algérie a d’ailleurs connu plusieurs événements climatiques spectaculaires, entre pluies abondantes, paysages verdoyants et chutes de neige occasionnelles.

Ainsi, lorsque les flocons tombent sur les reliefs d’Aïn Sefra et de Mechria, le désert offre un visage inattendu. Un rappel que même les régions les plus arides peuvent parfois se transformer en paysages hivernaux, ne serait-ce que pour quelques heures.