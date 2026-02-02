Spectacle céleste : un phénomène astronomique exceptionnel illuminera le ciel cette nuit

Les amateurs d’astronomie en Algérie auront rendez-vous avec le ciel dans la nuit de ce lundi à mardi. À 03h50 du matin, heure locale, un phénomène astronomique remarquable pourra être observé à l’œil nu, offrant un moment rare et captivant aux passionnés comme aux simples curieux.

Selon un communiqué du Centre de recherche en astronomie, en astrophysique et en géophysique (CRAAG), il s’agira d’un rapprochement apparent entre la Lune et l’étoile Régulus, connue sous le nom de « Cœur du Lion », l’astre le plus brillant de la constellation du Lion. Ce phénomène sera visible en regardant vers le sud-ouest, à une hauteur d’environ 55 degrés au-dessus de l’horizon, ce qui facilitera son observation dans de bonnes conditions.

Un rendez-vous céleste cette nuit : la Lune au plus près du Cœur du Lion

Régulus est une étoile particulièrement lumineuse et facilement reconnaissable. Elle marque le cœur symbolique de la constellation du Lion, l’une des plus anciennes constellations identifiées par les astronomes. Lors de cet événement, la Lune passera très près de cette étoile, avec une distance angulaire ne dépassant pas 0,4 degré, un écart extrêmement faible à l’échelle du ciel.

Ce type de rapprochement, appelé conjonction, ne signifie pas que les deux astres se trouvent réellement proches dans l’espace. En réalité, la Lune est un satellite naturel de la Terre, tandis que Régulus se situe à des dizaines d’années-lumière. Cependant, depuis notre point d’observation terrestre, ils apparaîtront presque côte à côte, créant une scène céleste harmonieuse et impressionnante.

Un phénomène rare observable à l’aube en Algérie

Le CRAAG précise que ce phénomène pourra être observé sans équipement particulier, à condition que le ciel soit dégagé. L’utilisation de jumelles ou d’un petit télescope permettra toutefois d’apprécier davantage les détails de la Lune et l’éclat de l’étoile. Les spécialistes recommandent de s’éloigner des zones fortement éclairées afin de limiter la pollution lumineuse.

Ce genre d’événement astronomique contribue à sensibiliser le public à l’observation du ciel et à l’importance de la science astronomique. Il rappelle également que, malgré les rythmes de la vie quotidienne, le ciel continue d’offrir des spectacles accessibles à tous, invitant à la contemplation et à la curiosité scientifique.

Pour les passionnés comme pour les novices, ce rapprochement entre la Lune et le Cœur du Lion représente une occasion idéale de lever les yeux vers le ciel et de redécouvrir la beauté silencieuse de l’univers.