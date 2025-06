Spam et arnaques : comprendre et se protéger contre les escroqueries en ligne

Le spam fait partie de notre quotidien numérique. Il envahit nos boîtes de réception sous différentes formes, allant des fausses promesses d’héritage aux notifications frauduleuses de services de livraison. Mais comment identifier ces emails indésirables et, surtout, comment s’en protéger efficacement ?

Quels sont les spams les plus courants et comment les reconnaître ?

Avec l’évolution d’Internet, les spams se sont diversifiés et perfectionnés, rendant certaines arnaques de plus en plus difficiles à repérer. Derrière des messages en apparence anodins se cachent souvent des tentatives de fraude bien rodées, jouant sur la curiosité, l’urgence ou l’appât du gain. Voici un tour d’horizon des spams les plus courants et des pièges à éviter.

Les faux héritages et dons d’argent

Qui n’a jamais reçu un email d’un mystérieux bienfaiteur affirmant vouloir léguer une fortune ? Ces arnaques, autrefois connues sous le nom de « prince nigérian », continuent d’évoluer.

« Bonjour, je suis un membre de votre famille éloignée du Nigéria. Je vous écris parce que je suis en phase terminale d’une maladie et que je n’ai pas d’autres proches en vie. Ma dernière volonté est de vous transférer mon héritage de 100 millions de dollars pendant que je le peux encore… ».

Nous avons tous reçu au moins une fois ce genre d’email promettant une fortune soudaine. Cette fraude est aujourd’hui désignée par le terme « 419 », en référence à l’article du Code pénal nigérian qui la criminalise. De nos jours, les escrocs se font plutôt passer pour des employés de banque, des représentants de boutiques en ligne ou même… pour le président des États-Unis !

Les fausses opportunités financières

Certains emails frauduleux se présentent comme des offres généreuses émanant d’investisseurs ou de philanthropes souhaitant vous léguer une somme d’argent.

Leur stratagème repose sur un schéma bien rodé : ils évoquent une source de richesse crédible, qu’il s’agisse d’un héritage, de cryptomonnaies ou d’une entreprise prospère, puis introduisent un problème nécessitant votre aide, comme une maladie grave, une dernière volonté ou une envie soudaine de faire un don caritatif. La solution semble simple : il suffirait de transférer l’argent sur votre compte.

Cependant, dès que vous manifestez de l’intérêt, les escrocs exigent le paiement de prétendus frais de transfert ou réclament vos informations bancaires, mais les millions promis ne se matérialisent jamais.

Les escroqueries à la livraison

Un colis que vous n’attendiez pas rencontre un problème de livraison ? Vous recevez un email vous demandant de payer un supplément pour récupérer votre commande ? Méfiez-vous. Les cybercriminels utilisent souvent les services de livraison comme couverture pour dérober des informations sensibles.

En effet, ces spams usurpent l’identité de services de livraison ou de boutiques en ligne pour vous informer d’un soi-disant problème d’expédition. Ils vous demandent de payer un supplément via un lien frauduleux.

En cliquant sur le lien proposé, l’utilisateur est redirigé vers une page frauduleuse imitant un site officiel. Il y est invité à saisir ses coordonnées bancaires, qui tomberont directement entre les mains des escrocs. Cette technique est particulièrement efficace, car elle exploite l’urgence et la peur de perdre un colis.

Les fausses indemnisations

Après avoir été piégé une première fois, il arrive que les victimes soient recontactées avec une nouvelle offre : une compensation financière. Un prétendu organisme officiel affirme vouloir réparer le préjudice subi et propose un remboursement. Là encore, des frais initiaux sont demandés avant de débloquer l’argent promis… qui n’arrivera jamais.

Comment éviter le piège du spam ?

La première étape consiste à l’identifier comme tel. Aujourd’hui, la plupart des messageries filtrent automatiquement les spams, mais certains peuvent passer entre les mailles du filet. Pour les repérer :

Vérifiez l’adresse de l’expéditeur : les adresses suspectes sont souvent longues et complexes.

: les adresses suspectes sont souvent longues et complexes. Scrutez le message : les spams contiennent souvent des fautes d’orthographe et de grammaire.

: les spams contiennent souvent des fautes d’orthographe et de grammaire. Posez-vous les bonnes questions : Le message me concerne-t-il réellement ? Pourquoi un oncle millionnaire dont je n’ai jamais entendu parler me contacterait-il ? Où l’expéditeur a-t-il obtenu mon adresse email ? Pourquoi devrais-je payer pour recevoir un gain ?

Pour réduire les risques liés au spam, quelques réflexes simples permettent de déjouer ces tentatives de fraude :

Ne jamais répondre aux emails suspects : Même une réponse anodine confirme à l’escroc que votre adresse est active, ce qui l’encourage à poursuivre.

: Même une réponse anodine confirme à l’escroc que votre adresse est active, ce qui l’encourage à poursuivre. Éviter de divulguer des informations personnelles : Il est essentiel de toujours vérifier avant de partager un nom, une adresse, un numéro de téléphone ou des coordonnées bancaires.

: Il est essentiel de toujours vérifier avant de partager un nom, une adresse, un numéro de téléphone ou des coordonnées bancaires. Ne pas cliquer sur les liens douteux : Une simple pression sur un lien peut suffire à infecter votre appareil avec un logiciel malveillant.

: Une simple pression sur un lien peut suffire à infecter votre appareil avec un logiciel malveillant. Utiliser un antivirus performant : Des solutions comme Kaspersky Premium détectent et bloquent automatiquement les emails frauduleux avant qu’ils n’atteignent votre boîte de réception.

: Des solutions comme détectent et bloquent automatiquement les emails frauduleux avant qu’ils n’atteignent votre boîte de réception. Signaler les spams : Sur Gmail, Outlook ou Apple Mail, des options permettent de signaler ces emails pour éviter qu’ils ne ciblent d’autres utilisateurs.

Le spam, bien que souvent perçu comme une simple nuisance, peut causer des pertes financières considérables. En adoptant des habitudes numériques sécurisées et en restant vigilant face aux tentatives de fraude, il est possible de limiter les risques et de naviguer en toute tranquillité sur Internet. Protégez vos données, et ne tombez pas dans le piège des cybercriminels !

Kaspersky, un leader mondial de la cybersécurité

Avec plus de 400 millions d’utilisateurs et 220 000 entreprises protégées à travers le monde, Kaspersky s’impose comme une référence incontournable en cybersécurité. Fondée en 1997, cette entreprise internationale développe des technologies de pointe afin d’assurer une protection optimale aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, face aux menaces numériques en constante évolution.

Ainsi, Kaspersky propose un large éventail de solutions de cybersécurité, allant de la protection des terminaux aux services avancés de lutte contre les cybermenaces. En effet, l’expertise de l’entreprise lui permet d’offrir une protection efficace contre les ransomwares, les attaques ciblées et les menaces persistantes avancées (APT).

De plus, ses technologies, régulièrement récompensées par des tests indépendants, garantissent une protection fiable et performante. En s’appuyant sur l’innovation et un engagement constant pour un environnement numérique plus sûr, Kaspersky continue donc d’accompagner les utilisateurs du monde entier dans la sécurisation de leurs données et de leurs infrastructures.

Par ailleurs, l’entreprise innove en proposant une carte interactive en temps réel retraçant les cybermenaces détectées à travers le monde. Cet outil unique offre non seulement des statistiques actualisées sur les types d’attaques en cours, mais aussi leur répartition géographique. Pour consulter cette carte, il vous suffit de cliquer sur ce lien !