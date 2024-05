“Space to Roam” : Tadrart rouge vue par le célèbre photographe Andrew Studer (vidéo)

L’Algérie, le pays continent regorge de paysages et de merveilles qui ne laissent pas ses visiteurs indifférents. Malgré son potentiel peu exploité, le pays gagne petit à petit en réputation pour devenir la future destination des influenceurs.

D’ailleurs, des influenceurs, globe-trotteurs, journalistes et photographes ont décidé de franchir le pas. Et de tenter l’aventure d’explorer ce pays peu connu auprès des touristes étrangers.

“Les frontières entre la terre et la planète rouge se sont estompées” : Andrew Studer dévoile la majesté du Sahara algérien

Parmi ceux qui ont osé Franchir les frontières de leurs pays d’origine et partir dans un inoubliable voyage, le célèbre photographe américain, Andrew Studer. Vidéaste de renommée internationale, il a récemment partagé des images impressionnantes de son projet intitulé “Space to Roam : The Red Planet“.

“Space to Roam : The Red Planet“, un film qui révèle les images d’un astronaute, dont le rôle est incarné par Niels van de Linde, en train d’explorer les paysages martiens et surréalistes du Sahara algérien. Dans ce film, les frontières entre la terre et la planète rouge se sont estompées, “ce qui m’a permis d’apprécier profondément la beauté de l’une et de l’autre“, indique Andrew Studer, sur ses réseaux sociaux.

Par ailleurs, le film de ce photographe américain sublime la beauté de la Tadrart rouge. Et dévoile la majesté du Sahara algérien. D’ailleurs, ce voyage n’a pas laissé le vidéaste est celui qui a qualifié le magnifique désert algérien à une partie de la planète Mars. “J’ai hâte de retourner bientôt dans les paysages martiens du Sahara!” a-t-il déclaré à la fin de son séjour en Algérie.

Qui est Andrew Studer ?

Âgé de 29 ans, Andrew Studer est connu pour son talent et son amour pour la photographie. Des montagnes de l’Italie en passant pour la glace en Islande, jusqu’à atterrir dans le Grand Sud algérien. Les images capturées par Andrew ont été diffusées par les prestigieux médias National Geographic, BBC Earth, The Weather Channel…

En effet, “Space to Roam : The Red Planet” est le fruit de plusieurs semaines à défier la nature en plein cœur du Sahara. Et à camper sous la bonne étoile. Le film a été publié fin avril dernier et est disponible sur son site officiel.

