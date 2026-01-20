Souveraineté énergétique : Top départ pour le « projet du siècle » en Algérie

Le ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, a dévoilé le calendrier de mise en œuvre de la première phase du programme national de production électrique, marqué par une accélération stratégique vers les énergies vertes.

En effet, l’Algérie s’apprête à franchir un cap historique dans son autonomie énergétique. Le ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables a annoncé que la mise en service de la première tranche du « Projet du Siècle » interviendra avant le 30 juin 2026. Cette étape initiale prévoit une capacité de 1 100 mégawatts (MW), s’inscrivant dans un premier palier global de 3 200 MW répartis sur l’ensemble du territoire national.

Ce projet d’envergure ne se limite pas à la consommation domestique. L’objectif final est d’atteindre une production totale de 15 000 MW, en faisant de l’électricité verte le pilier central de la nouvelle politique énergétique du pays.

🟢 A LIRE AUSSI : Une première à l’échelle européenne : SONATRACH lance la production de l’essence « E5 »

Cette transition doit non seulement sécuriser l’approvisionnement national mais aussi ouvrir des perspectives concrètes d’exportation vers les pays voisins.

Tipaza : Adjal lance les travaux du poste électrique 220/60 KV

En marge de ces annonces, le ministre a donné ce lundi, depuis Tipaza, le coup d’envoi des travaux d’un nouveau poste de transformation électrique (60/220 kV) dans la commune de Sidi Ghiles.

Cette installation couvrira les besoins de la wilaya pour au moins les cinq prochaines années.

Elle est dimensionnée pour accompagner l’expansion des zones industrielles et agricoles ainsi que l’installation de nouveaux investisseurs.

L’infrastructure sera pleinement opérationnelle d’ici 2028.

Le ministre a insisté sur le respect rigoureux des délais et des standards de qualité, tout en rappelant l’obligation de privilégier la main-d’œuvre locale pour ces chantiers.

Pour pallier l’augmentation de la demande durant l’été, un poste de transformation mobile (30/60 kV) sera déployé afin de garantir la stabilité de l’approvisionnement. Le Ministre a rassuré les usagers en affirmant que la qualité de service connaîtra une amélioration significative une fois les projets en cours finalisés.

🟢 A LIRE AUSSI : Réajustement des prix des carburants : le ministère de l’Énergie s’explique

La stratégie du ministère repose désormais sur un mix énergétique diversifié incluant le solaire, l’éolien et l’hydraulique. Des études prospectives sont également lancées sur l’hydrogène vert.

Cette vision globale vise à soutenir le développement durable, à désenclaver les zones isolées et à assurer une continuité de service optimale pour les citoyens, les agriculteurs et les opérateurs économiques.