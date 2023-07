L’Algérie a vivement critiqué la récente déclaration des autorités marocaines reconnaissant la souveraineté présumée du Maroc sur le Sahara Occidental par Israël, qualifiant cette action de violation du droit international.

En effet, dans un communiqué émis par le ministère des Affaires étrangères, l’Algérie a exprimé sa réprobation face à cette démarche, la considérant comme un nouvel exemple de la politique d’occupation et de fuite en avant adoptée par le Maroc.

L’annonce des autorités marocaines, selon laquelle Israël reconnaîtrait la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental, a suscité une vive réaction de la part de l’Algérie. Pour l’Algérie, cette initiative constitue une violation flagrante du droit international, ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité et des réglementations de l’Assemblée générale des Nations Unies concernant la question du Sahara Occidental.

De plus, le communiqué du ministère des Affaires étrangères souligne que cette décision met en évidence la coordination politique entre Israël et le Maroc dans leur mépris commun pour le droit international. Cette alliance vise à passer outre le droit légitime du peuple palestinien à établir son État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, ainsi que le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination.

بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج pic.twitter.com/cU7Gmqx8qh — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) July 20, 2023

Une manœuvre sans légitimité selon l’Algérie

En outre, l’Algérie rejette fermement cette démarche qui cherche à légitimer l’occupation des territoires sahraouis et à porter atteinte aux droits du peuple sahraoui, droits qui ne sont ni négociables ni soumis à prescription, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et aux règles des Nations Unies et de l’Union africaine.

Donc, face à cette situation, l’Algérie réaffirme son soutien indéfectible au peuple sahraoui dans sa lutte pour l’autodétermination et condamne vigoureusement toute tentative visant à saper les efforts pour résoudre pacifiquement le conflit au Sahara Occidental.

Pour conclure, l’Algérie appelle la communauté internationale à intervenir et à prendre des mesures concrètes pour garantir le respect du droit international et le respect des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la question du Sahara Occidental.