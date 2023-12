Soutien renforcé à la presse nationale : les Initiatives de Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd’hui, le lundi 3 décembre 2023, au Centre international des conférences d’Alger, la cérémonie de remise du Prix du Président de la République du journaliste professionnel.

Le thèmes retenus pour l’édition de cette année sont : « La nouvelle Algérie et la problématique de la sécurité alimentaire et hydrique », « La nouvelle Algérie : renforcement des capacités et de la créativité de la jeunesse » et « La sécurité énergétique et ses dimensions géopolitiques ».

La cérémonie se déroule présence de hauts responsables de l’Etat, de membres du gouvernement, ainsi que des responsables de médias nationaux et des invités du monde médiatique arabe.

Le Chef d’État a annoncé une mesure significative pour soutenir les médias nationaux. Dans un discours lu par le porte-parole Mohamed Laagab, à l’occasion de la Journée Nationale de la Presse et de la remise du Prix du Président de la République au Journaliste Professionnel, le Président Tebboune a pris plusieurs initiatives en faveur des médias nationaux en tant que forme de soutien indirect.

Réduction des coûts de l’Agence de Presse Algérienne (APS)

Une des mesures phares est la réduction des coûts de l’Agence de Presse Algérienne (APS) pour les médias nationaux. Cette démarche vise à alléger le fardeau financier des médias, renforçant ainsi leur rôle crucial dans la société.

Le Président Tebboune a également dévoilé une réduction des taxes sur la valeur ajoutée (TVA), dont le pourcentage sera défini et appliqué dans la loi de finances complémentaire.

Le geste de Tebboune envers la presse éléctronique

Un geste significatif a été fait envers les médias en ligne, avec une réduction substantielle des coûts d’hébergement des sites web auprès d’Algérie Télécom, accompagnée d’une augmentation de la capacité. Le Président a également annoncé une baisse des coûts de location à la Maison de la Presse, contribuant ainsi à la stabilité financière des médias.

Dans un souci de revitalisation du secteur, le Ministre de la Communication et la Direction de la Communication sous la Présidence ont été chargés d’élaborer une étude en vue de relancer le Fonds de Soutien à la Presse. Cette initiative démontre l’engagement continu envers la presse et sa vitalité.

La modernisation de l’industrie publicitaire est également au cœur des préoccupations. Le Ministre de la Communication et la Direction de la Communication sous la Présidence travaillent sur un concept pour réguler le marché de la publicité, favorisant ainsi un environnement équilibré et compétitif.