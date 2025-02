Soutien algérien à la Syrie : Ahmed Attaf en mission diplomatique à Damas

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a exprimé, ce samedi à Damas, la pleine disposition de l’Algérie à soutenir la Syrie dans cette période charnière de son histoire.

En tant qu’émissaire spécial du président de la République, il a transmis un message de fraternité et de solidarité à son homologue syrien.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre syrien des Affaires étrangères du gouvernement de transition, Assad Hassan Chaibani, Ahmed Attaf a souligné que sa visite était porteuse de trois missions essentielles.

Tout d’abord, il a réitéré, au nom du président Tebboune, l’engagement absolu de l’Algérie à se tenir aux côtés du peuple syrien dans cette période délicate.

Il a affirmé que l’Algérie était prête à offrir son soutien dans tous les domaines jugés utiles pour aider la Syrie à relever ses défis et à atteindre ses aspirations légitimes.

Dans cette optique, il a insisté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Alger et Damas, notamment dans les secteurs stratégiques tels que l’énergie, le commerce, l’investissement et la reconstruction.

L’Algérie ambitionne ainsi de consolider les liens historiques et fraternels qui unissent les deux pays.

Un rôle actif au sein du Conseil de sécurité de l’ONU

En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, l’Algérie entend jouer un rôle déterminant dans l’accompagnement de la Syrie vers une transition réussie.

Ahmed Attaf a précisé que Tebboune l’avait chargé d’assurer Damas du soutien algérien dans le cadre du processus de reconstruction institutionnelle, constitutionnelle et juridique du pays.

L’Algérie, fidèle à sa politique de non-ingérence et de soutien aux causes arabes, plaide pour une stabilisation durable de la Syrie et une sortie de crise qui préserve sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Vers une coordination accrue dans les affaires arabes

La troisième mission de la visite d’Ahmed Attaf concernait la coordination entre l’Algérie et la Syrie en prévision des prochains sommets arabes.

Les discussions ont porté sur les enjeux régionaux et les opportunités de renforcer la coopération entre les pays arabes afin de mieux répondre aux défis communs.

Enfin, le ministre des Affaires étrangères a insisté sur l’engagement indéfectible de l’Algérie envers la Syrie.

Il a rappelé que l’Algérie considérait le succès de la Syrie comme une victoire pour l’ensemble du monde arabe.

Ce soutien reflète la profondeur des relations entre les deux nations et la volonté algérienne de contribuer activement à la stabilisation et à la reconstruction du pays frère.