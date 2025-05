Soutien à l’homosexualité en France : les internationaux algériens vont-ils refuser de jouer ?

Le phénomène de soutien à l’homosexualité refait surface dans les stades français. Toutes les équipes de Ligue 1 devront porter un maillot spécialement conçu orné d’un badge distinctif, ce qui mettrait les internationaux algériens évoluant en championnat français dans une situation embarrassante.

Dans le cadre de lutte contre l’homophobie, la Ligue de football professionnel en France a décidé d’utiliser un dispositif spécial. Ce samedi 17 mai, à l’occasion de la 34e et dernière journée de Ligue 1, tous les joueurs arboreront un maillot spécialement conçu orné d’un badge distinctif sur lequel figurent les mots « Homophobie Football » avec le terme « homophobie » symboliquement barré. Le badge officiel de la compétition sera lui aussi revisité. Il prendra les couleurs de l’arc-en-ciel dessiné en diagonale, marquant ainsi l’engagement collectif de l’ensemble de l’écosystème du football professionnel.

Cela a suscité une première réaction d’un joueur arabe. L’international égyptien du FC Nantes Mostafa Mohamed, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a refusé de jouer en portant ledit maillot. Ainsi, il fera l’impasse sur le match qui opposera son équipe à Montpellier, qui s’annonce décisive pour le maintien du club nantais parmi l’élite.

« L’attaquant égyptien du FC Nantes a décidé de ne pas jouer la rencontre prévue face au Montpellier HSC (…) Une décision qui va faire l’objet d’une sanction financière du club », rapporte RMC Sport.

Que feront les internationaux algériens ?

Il faut dire que cela met les internationaux algériens dans une situation très nombreux. Et ils sont nombreux. On cite notamment Amine Gouiri et Ismael Bennacer (OM), Badredine Bouanani et Hicham Boudaoui (OGC Nice), Himad Abdelli, Zinedine Ferhat, Farid El-Mellali (SCO Angers) ou encore, Nabil Bentaleb et Aissa Mandi (LOSC Lille), pour ne citer que ceux-là.

Cela dit, on ne sait pas encore si les nôtres vont accepter de jouer ledit maillot controversé ou bien ils feront l’impasse sur les matchs de la dernière journée du championnat français. S’ils vont refuser de jouer, cela ne ferait pas les affaires de leurs équipes, étant donné qu’ils sont considérés tous comme des éléments importants.

Le geste de Bentaleb avait suscité une vive polémique l’année passée

L’année passée, Nabil Bentaleb avait suscité une vive polémique en France en raison de la lutte contre l’homophobie. Lors de la traditionnelle photo d’avant-match entre Lille et Nice, et au moment où les joueurs devaient se rassembler devant une banderole portant un message contre l’homophobie, l’international algérien était resté au sol, prétextant refaire ses lacets. Cette action l’avait rendu invisible sur la photo officielle, ce qui avait immédiatement suscité des réactions, notamment de la part du collectif Rouge Direct.

Ce collectif, acteur majeur dans la lutte contre l’homophobie dans le sport, avait vivement réagi sur le réseau social X (anciennement Twitter). Il avait interpellé directement le LOSC, qualifiant l’attitude du joueur de « lâche » et l’accusant de refuser délibérément de s’associer au message « Non à l’homophobie ».