Soutien à la Palestine : un Algérien perd son titre de séjour en Italie suite à un message privé

Seif B. est un ressortissant algérien établi en Italie, mais qui finit par perdre son titre de séjour, après avoir défendu la cause palestinienne dans un chat privé sur WhatsApp. Une affaire qui a déclenché un important débat dans le pays et qui a atterri dans le Parlement.

L’affaire a dépassé les dimensions d’une discussion privée d’un ressortissant en colère contre ce qui se passe en Palestine, et a pris de l’ampleur et a suscité de nombreuses réactions en Italie.

Pour un message de soutien à Gaza, un enseignant algérien perd son titre de séjour en Italie

La justice italienne accuse Seif B., âge de 38 ans, de soutenir la cause palestinienne dans un message privé dans une discussion WattsApp. Le ressortissant algérien, établi en Italie depuis 2013, a fini par perdre son permis de séjour et à être renvoyé de son lycée, à Rome, où il travaillait depuis neuf ans.

Par ailleurs, une perquisition « urgente et sans mandat » a été menée à son domicile. Selon le rapport partagé par la presse italienne, rien n’a été trouvé dans son lieu de résidence. Suite à l’enquête, ouverte « pour menace aggravée, incitation et propagande visant à la discrimination« , qui s’est penchée sur le contenu de la discussion, Seif a été arrêté puis placé au centre de rapatriement Ponte Galeria de Rome.

L’affaire suscite plusieurs réactions

« Du jamais vu« , a déclaré Luigi Manconi, l’ancien président de la commission parlementaire de la protection des droits de l’homme. L’affaire a aussi fait l’objet d’une discussion parlementaire, ouverte suite à la question du sénateur de la République italienne, Giuseppe De Cristofaro, qui a aussi posé une question au ministre de l’Intérieur italien et au ministre la justice, demandant « s’ils ne considèrent pas la mesure, contre cet Algérien, comme totalement anormale au regard des faits contestés et en violation du droit fondamental à la liberté d’expression« .

« Les opinions, même les plus éloignées des nôtres, lorsqu’elles restent des opinions, d’autant plus qu’elles sont exprimées dans ce cas sous une forme privée, ne devraient pas être un facteur de criminalisation« , ont écrit Alessandro Bergonzoni, Giuseppe De Cristofaro et Luigi Manconi dans une lettre sur cette affaire.

