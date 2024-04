Soutien à la Palestine : Le PM palestinien exprime sa gratitude envers l’Algérie

Dimanche dernier, Mohammad Mustafa, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de Palestine, a chaleureusement salué l’engagement constant de l’Algérie envers la cause palestinienne. Il a particulièrement loué les efforts déployés par l’Algérie pour promouvoir la pleine adhésion de la Palestine aux Nations unies et pour son assistance humanitaire à la population de Gaza, victime de l’agression israélienne brutale.

Lors d’une déclaration à la presse à l’issue de son audience avec le président Abdelmadjid Tebboune à Alger, Mustafa a transmis les remerciements du président palestinien Mahmoud Abbas et du peuple palestinien à l’Algérie pour son soutien indéfectible. Il a également exprimé sa gratitude pour les efforts diplomatiques de l’Algérie et son rôle au sein du Conseil de sécurité en faveur des droits du peuple palestinien.

Le Premier ministre palestinien a également salué le soutien de l’Algérie aux efforts humanitaires dans la bande de Gaza, en proie à une guerre dévastatrice. Il a souligné l’importance de faciliter les opérations de secours pour permettre un acheminement plus rapide et plus abondant de l’aide humanitaire à Gaza, afin d’atténuer la souffrance des enfants palestiniens et de leur permettre de rester dans leur patrie.

Perspectives d’avenir

Mustafa a exprimé le souhait que les efforts de secours soient intensifiés, sous réserve des conditions permettant une telle action. Il a souligné l’importance cruciale de ces efforts pour soulager la situation inhumaine à Gaza et garantir la sécurité et le bien-être des civils palestiniens.

Le président Tebboune a assuré à Mustafa que le soutien de l’Algérie à la Palestine se poursuivrait jusqu’à ce que celle-ci obtienne sa pleine adhésion aux Nations unies et sa pleine indépendance. Il a également souligné la volonté de l’Algérie d’intensifier ses efforts de secours en Gaza dès que possible.

L’Algérie continue d’être un pilier de soutien essentiel pour la Palestine, tant sur le plan diplomatique qu’humanitaire. Son engagement indéfectible envers la cause palestinienne témoigne de sa solidarité et de son soutien à la justice et à la dignité pour tous les peuples opprimés.