Soutien à la Palestine : l’aide médicale algérienne arrive à Gaza (VIDÉO)

Ce mercredi, l’aide médicale provenant des dons du peuple algérien a atteint la bande de Gaza. Cette aide humanitaire, qui a été acheminée grâce à la coordination de l’association El Baraka et du groupe Echourouk, contient du matériel médical de première nécessité pour les soins des blessés.

Les aides humanitaires algériennes arrivent sur le sol palestinien

L’hôpital Al-Chifa, situé dans la bande de Gaza, est un établissement de santé essentiel qui fait face à des défis constants en matière de fourniture de soins de qualité à une population qui a subi les conséquences dévastatrices des attaques de l’entité sioniste.

Les Algériens ont été nombreux à mettre la main à la poche pour soutenir leurs frères et sœurs palestiniens dans le besoin. En témoigne la taille du convoi, arrivé sur place ce mercredi en fin d’après-midi. L’aide médicale comprend des équipements et des fournitures essentiels pour améliorer la qualité des soins prodigués aux patients.

L’association El Baraka, reconnue pour son engagement humanitaire, s’est associée au groupe El Chourouk pour faciliter la distribution de ces ressources essentielles à l’hôpital Al-Chifa.

Ce geste humanitaire démontre l’engagement continu de l’Algérie envers la Palestine et sa volonté d’apporter un soutien concret dans des moments de besoin pressant.

Un bienfaiteur algérien fait don de sa voiture et de l’or de sa femme à la Palestine

Et si les Algériens ont été nombreux à donner de l’argent liquide en faveur de la cause palestinienne, certains ont préféré offrir des objets de valeur directement aux associations. C’est le cas d’un bienfaiteur dont le nom reste inconnu à ce jour, ayant décidé de céder son véhicule à l’association El Baraka en soutien à la cause palestinienne.

Ce n’est pas tout, l’homme en question annonce également joindre des bijoux en or au lot. Bijoux cédés généreusement par son épouse et sa mère. En tout, la donation comporte un véhicule de type « Hillux », un collier en or et deux bracelets (M’sibaat).

Un geste généreux salué par les internautes algériens et étrangers, dont la plupart ont dit vouloir emboiter le pas au bienfaiteur et offrir des objets de valeur directement aux associations désormais.