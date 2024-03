Soutien à la Palestine, CAN 2023, Belmadi, affaire Galtier, Balotelli… Atal se livre

Youcef Atal a accordé une longue interview à « So Foot ». Il revient sur la polémique qu’il a créée, suite à son soutien à la Palestine et évoque le départ de Djamel Belmadi.

Youcef Atal a créé une grande polémique entre octobre et décembre 2023 suite à son soutien à la Palestine. Condamnés à huit mois de prison avec sursis plus une amende de 45.000 euros, il a fini par quitter l’OGC Nice pour aller rebondir en Turquie, en optant pour Adana Spor.

« Après tout ce qu’il m’est arrivé en France, il fallait que je change d’air et que je découvre autre chose […] Nice ne m’a pas poussé vers la sortie, mais je ne me suis pas senti soutenu. Le discours changeait à chaque fois… J’ai payé cher mon erreur : sportivement, juridiquement et financièrement. Je sentais que j’allais être mis de côté ». Dira-t-il.

Son ex-coéquipier à l’OGC Nice, Mario Balotelli, a joué un grand rôle pour le convaincre de rejoindre la formation turque. « Mario a insisté pour que je signe, il m’a dit qu’ils avaient un bon groupe et que je pouvais beaucoup apporter pour bien finir la saison. C’est le même Mario que j’ai connu à Nice, toujours à rigoler et à faire des blagues. Il a beaucoup fait pour mon adaptation, c’est un vrai bon gars ». A-t-il confié.

Atal revient sur l’échec lors de la CAN-2023 et le départ de Belmadi

Dans son interview à « So Foot », Youcef Atal revient sur la grande désillusion de l’équipe d’Algérie à la CAN-2023. « Je ne trouve pas d’explications à notre échec. On s’était très bien préparés en allant au Togo pour s’habituer à la chaleur. Tous les moyens étaient réunis pour réaliser une grande CAN ». Dira-t-il.

Et d’ajouter : « Encore aujourd’hui, j’ai du mal à en parler, ça me laisse un goût trop amer. Il y a la CAN au Maroc et les qualifications pour la prochaine Coupe du monde qui approchent, donc il faut vite aller de l’avant ».

Comme tous ses coéquipiers en sélection, c’est avec amertume qu’Atal a appris le départ de Djamel Belmadi. « C’est très compliqué d’y mettre des mots, Djamel a tout donné pour ses joueurs et son pays. Il a l’Algérie dans le sang, et il a toujours pris ses responsabilités. Quoi que l’on dise, c’est un entraîneur qui a rendu heureux des millions d’Algériens à travers le monde en ramenant une Coupe d’Afrique en 2019 et en étant à la tête d’une équipe invaincue pendant presque trois ans. Je l’ai vu comme un grand frère, il a toujours été là pour moi quand c’était difficile ».

Atal a-t-il soutenu Galtier ?

Il y a quelques mois, le natif de Boghni a été convoqué par la justice à Nice pour faire son témoignage à propos de l’affaire Galtier. Ce dernier, risquait gros, après avoir été accusé de racisme envers les joueurs musulmans et ceux ayant la peau noire. Certains médias français ont révélé que l’international algérien aurait défendu son ex-entraineur à Nice, mais le joueur s’explique.

« Il y a beaucoup de joueurs de Nice qui ont parlé, cette affaire a mis du temps à arriver devant la justice. Je n’ai pas envie de remettre une pièce dans la machine en évoquant cette histoire, même si je suis conscient que beaucoup attendent des réponses ». A-t-il confié.