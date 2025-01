SoutH2 Corridor : L’Algérie signe l’accord d’un projet énergétique stratégique avec l’Europe

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a participé, mardi, à Rome au premier sommet ministériel consacré au projet SoutH2 Corridor, un corridor stratégique visant à connecter les sites de production d’hydrogène vert en Afrique du Nord à l’Union européenne.

Cette initiative réunit les représentants de cinq pays : l’Algérie, l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche et la Tunisie, en présence de la Commission européenne et de la Suisse.

Ce sommet a été marqué par la signature d’une déclaration conjointe d’intention politique.

Les parties prenantes ont affirmé leur volonté de collaborer étroitement pour le développement de ce projet stratégique, qui vise à promouvoir les capacités exceptionnelles de l’Algérie ainsi que celles de la Tunisie dans la production d’énergies renouvelables et d’hydrogène vert.

Le projet SoutH2 Corridor constitue une étape clé pour renforcer la sécurité énergétique entre l’Afrique du Nord et l’Europe, tout en soutenant la transition énergétique et le développement durable.

Des objectifs ambitieux pour l’intégration énergétique

La déclaration conjointe prévoit la mise en place de plusieurs initiatives, notamment :

Le développement d’infrastructures de production et de transport d’hydrogène vert.

L’accélération de la transition énergétique durable pour répondre aux objectifs climatiques.

L’attraction des investissements internationaux et la création d’emplois en Algérie et en Tunisie.

La promotion de compétences humaines et technologiques nécessaires au projet.

La mise en œuvre de mécanismes de financement innovants pour minimiser les risques.

Un engagement clair de l’Algérie

Dans son intervention, Mohamed Arkab a réaffirmé l’engagement de l’Algérie à jouer un rôle majeur dans l’industrie de l’hydrogène vert, s’appuyant sur ses riches ressources naturelles en énergie renouvelable et son infrastructure énergétique avancée.

Il a souligné que ce projet offre une opportunité stratégique pour intégrer davantage le réseau énergétique algérien au marché européen.

Le ministre a également insisté sur la nécessité d’un cadre juridique et réglementaire solide pour attirer les investissements étrangers et faciliter le transfert de technologie.

Un forum d’affaires pour concrétiser le projet

En marge de la réunion ministérielle, un forum d’affaires a rassemblé les principaux acteurs du secteur énergétique.

Parmi eux : Sonatrach et Sonelgaz pour l’Algérie, ainsi que des leaders européens tels que VNG (Allemagne), SNAM (Italie) et Verbund (Autriche).

Ce forum a permis d’établir une feuille de route pour les prochaines étapes du projet, renforçant ainsi les collaborations entre les entreprises impliquées et ouvrant la voie à une intégration énergétique durable entre les deux continents.

Une vision commune pour l’avenir énergétique

Le projet SoutH2 Corridor représente bien plus qu’un simple partenariat.

Il incarne une vision commune pour un avenir énergétique plus propre et plus durable, en exploitant pleinement le potentiel de l’hydrogène vert pour relever les défis climatiques ainsi qu’économiques.

L’Algérie, grâce à ses ressources et à son positionnement stratégique, se profile comme un acteur clé dans cette ambition internationale.