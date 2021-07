Soutenance et Covid-19 : les étudiants rappelés à l’ordre

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a souligné la nécessité d’imposer le respect des mesures de prévention stipulées dans le protocole sanitaire approuvé lors de l’organisation des événements de clôture du cursus universitaire.

En effet, d’après une correspondance du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique destinée aux directeurs des institutions universitaires, la présence des membres de la famille des étudiants a été remarquée lors des soutenances de fin d’étude.

Après avoir remarqué un relâchement au niveau des restrictions sanitaires comme l’absence de distanciation sociale ou encore le non-port du masque, le ministère de Abdelbaki Benziane a rappelé aux institutions universitaires l’importance des mesures de prévention ainsi que le respect du protocole sanitaire pour lutter contre la propagation de la pandémie.

Des soutenances à huis clos

Pour rappel, l’instruction n°471 du 4 mai 2020 émanant du ministère de l’Enseignement supérieur et de le Recherche scientifique relative à la soutenance des mémoires de master 2 et des thèses de doctorat pour ceux qui ont finalisé leurs travaux, stipule que des mesures préventives doivent prises pour éviter tout risque de contamination au coronavirus avec la réduction du nombre de présents, qui se limitera aux seuls étudiants, doctorants, encadreurs et membres du jury uniquement.

Ainsi, la présence du public composé des proches, des étudiants ou tout autre personne sera interdite, alors que l’accès à la salle sera fermé. “

Ajoutons à cela que la situation épidémiologique devient de plus en plus préoccupante et dangereuse, selon l’ensemble des spécialistes et responsables du secteur sanitaire. Le bilan annoncé hier le 09 juillet 2021 fait état d’une nouvelle hausse des contaminations.

Les contaminations au coronavirus ont dépassé ce vendredi le cap des 800 cas, avec une hausse par rapport au bilan d’hier, selon le bilan présenté par le Comité scientifique relevant du ministère de la Santé