Soupçonnés de pédophilie : la police traque 2 commerçants à Batna

Les éléments de sureté de la wilaya Batna ont publié un appel, sur leur page Facebook, demandant au public de patrager n’importe quelle information en relation avec deux suspects dans une affaire de pédophilie.

Selon les autorités, les deux suspects sont soupçonnés d’une affaire morale dans laquelle des enfants mineurs ont été tués, en exploitant leurs locaux commerciaux pour effectuer ces crimes.

Le premier local, est un kiosque situé près de l’axe de rotation « Soldat inconnu », dans le quartier « Parc à Fourrage ». Le second local est destiné à la vente et à l’achat de matériaux de fer et est situé sur la rue menant au quartier Salsabil à partir de l’axe de rotation adjacent à la Mosquée « Hassan ».

Les autorités demandent aux citoyens de fournir des informations sur les enfants qui fréquentent les magasins de ces deux individus, représentés sur une photo publiée dans l’appel.

Une sexagénaire retrouvée à Batna après sa disparition

Une femme âgée originaire de la région de Chelma, commune de Menaa, wilaya de Batna, a bien été retrouvée après avoir été portée disparue.

Les éléments de la protection civile, en coordination avec la gendarmerie nationale, avaient mené une opération de recherche dans la région en réponse à une notification. Après plusieurs heures de recherche, la femme a été retrouvée en bonne santé.

La direction de la protection civile avait aussi publié un communiqué sur sa page Facebook officielle pour annoncer la nouvelle.