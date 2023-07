Soummam : implantation prochaine d’une station d’épuration des eaux usées à Béjaïa

La laiterie Soummam a annoncé le début des travaux pour la construction d’une station d’épuration dans la zone industrielle de Taharacht, à Akbou. Cette initiative a été prise afin de recycler les eaux usées produites par ses deux unités de production situées dans la région.

Nouvelle station d’épuration à Béjaïa : Soummam lance le projet

Dans un communiqué rendu public hier, mardi, la laiterie Soummam annonce la réalisation d’une station visant à purifier toutes les eaux usées produites quotidiennement par les installations de production, afin qu’elles respectent les normes établies par le décret exécutif n° 06-141 du 19 avril 2006 concernant les rejets d’effluents liquides industriels.

Une fois traitées, ces eaux pourront être rejetées dans l’environnement naturel ou réutilisées pour l’irrigation de projets agricoles tels que l’arboriculture, indique le communiqué. Selon un responsable de la laiterie, la construction de cette station d’épuration a reçu récemment l’autorisation de construction de la part des autorités compétentes, ce qui a permis de commencer immédiatement les premiers travaux de terrassement.

Une station d’épuration à la pointe de la technologie pour la zone industrielle d’Akbou

L’entreprise a également acquis un terrain de 2,5 hectares adjacent à ses deux sites de production, qui accueillera l’ensemble des équipements de la station. Achetées auprès de la société allemande Envirochemie GMBH, spécialisée dans les stations d’épuration, les installations de traitement et de recyclage des eaux industrielles ont couté 2,8 millions d’euros à la société.

Selon les informations techniques fournies, la station, de type Biomar, comprendra les modules suivants : un tamis pour la séparation des particules solides, une station de pompage à l’entrée, un bassin de stockage, une unité de flottation Flomar utilisant l’air dissous pour séparer les matières grasses en suspension, un réacteur aérobie Biomar OBR pour convertir et éliminer les matières organiques, ainsi qu’un décanteur pour la déshydratation des boues.

Soummam se lance dans la collecte de lait frais, un réseau d’éleveurs mis en place

Fondée en 1993, la laiterie Soummam célèbre cette année son trentième anniversaire. L’entreprise possède deux usines principales avec une capacité de production de 1 800 000 tonnes par an, et propose plus de 180 références de produits frais dans ses quatre domaines d’activité : yaourts et desserts, boissons lactées, lait UHT et fromages.

La laiterie Soummam s’est également lancée dans un programme ambitieux de production et de collecte de lait frais afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de l’importation de poudre de lait, voire de s’en passer complètement à terme.

Son réseau de collecte de lait frais, qui couvre presque tout le territoire national à l’exception du Grand Sud, comprend 6 500 éleveurs partenaires et permet de collecter entre 600 000 et 800 000 litres de lait par jour selon les périodes de l’année. Une fois réceptionné à l’usine, le lait frais est traité et utilisé comme matière première dans 25 % des produits de l’entreprise.