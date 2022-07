Souk Ahras : 4 enfants morts noyés dans un Oued

La saison estivale est synonyme de plage, ou même d’Oued dans certaines régions. Même si c’est un lieu de prédilection pour les enfants, des drames peuvent vite arriver.

C’est ce qui s’est passé ce jeudi dans la wilaya de Souk Ahras, plus précisément dans la commune de Oued Keberit. La protection civile a rapporté la mort de 4 enfants. Les deux filles et les deux garçons font partie de la même famille et sont tous âgés de 9 et 12 ans.

Ils sont tous les 4 décédés suite à une noyade dans le barrage d’Oued Mellague.

Une équipe a été mobilisée pour repêcher les enfants

Afin de repêcher les 4 enfants, les responsables ont du mobilier toute une équipe composée de 8 plongeurs dans un premier temps. C’est l’unité secondaires la protection civile de Medaourouche ainsi que l’unité principale de l’unité de Sedrata qui se sont occupé de l’intervention.

Malheureusement, selon le capitaine Rédha Messaî seulement 2 enfants ont pu être repêchés la première fois.

C’est seulement vendredi matin que les deux autres enfants ont été retrouvés. Les secours ont dû faire appel à onze ( 11 ) plongeurs supplémentaires de la protection civile des wilayas de Guelma, Oum El Bouaghi et de Tébessa afin d’y parvenir.

Après le repêchage des 4 jeunes victimes, les corps ont été transportés à la morgue de la polyclinique de Medaourouche.

Perdre 4 enfants au sein du même famille est un réel drame et l’épreuve est très douloureuse. Les autorités ont tenu à présenter leurs condoléances à la famille, et se sont déplacés. C’est donc dans ce cadre que le chef de l’exécutif local, Lounès Bouzagza, les autorités civiles et militaire ont exprimé leur compassion à la famille.