Souilah : l’acteur annonce son retour en Algérie après 2 ans d’absence

Après une absence de deux ans, Salah Aougrout, l’acteur algérien bien connu, a annoncé son retour sur les scènes du pays. Cette nouvelle a suscité beaucoup d’excitation parmi les fans de l’artiste, qui ont été privés de ses performances pendant une longue période.

Pour rappel, Salah Aougrout a été transféré à l’étranger pour des soins médicaux.

Dans un live avec un membre de sa famille surnommé Irban, Souilah a annoncé son retour en Algérie avec enthousiasme. Les admirateurs de l’acteur sont ravis de cette nouvelle et attendent avec impatience son retour dans le pays. En effet, la vidéo a été reprise en masse sur les réseaux sociaux et les commentaires ont été très nombreux, tous positifs, rappelant le talent de l’acteur et son apport au cinéma algérien.

Une vidéo pleine d’enthousiasme

Salah, a tout de suite exprimé son enjouement pour son retour en Algérie. Dans cette même vidéo nous pouvons l’entendre affirmer : « Mon pays et le peuple algérien me manquent beaucoup ».

Dans la foulée, il a rassuré les Algériens en donnant des nouvelles sur son état de santé qui était assez critique. Il révèle que malgré une passe assez difficile, il se sent mieux, prêt à rentrer chez lui.

D’ailleurs, il y a quelques jours, le média algérien El-Watan avait relayé des échos dans ce sens là. En effet selon ce qui a été mentionné, la rumeur courait déjà.

Un ami proche de Souilah, qui l’a récemment visité à l’hôpital en France, a fait savoir que selon les sources médicales, il se porte bien. Il avait donc affirmé : « Son état de santé s’est nettement amélioré. Son retour serait proche, je n’ai pas la date exacte, mais cette dernière s’approche de jour en jour ».

La rumeur était donc fondée, et l’acteur l’a confirmé comme annoncé précédemment.