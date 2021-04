Législatives : Soufiane Djilali annonce la participation de son parti

Le président du parti Jil Djadid, Soufiane Djilali, a animé aujourd’hui le 11 avril, une conférence de presse, durant laquelle il a annoncé la participation de son parti dans les prochaines législatives, prévues le 12 juin 2021.

Le président du parti Jil Djadid, Soufiane Djilali, a affirmé dimanche à Alger que la participation de son parti aux prochaines législatives, affirmant que sa formation politique ne ménagera aucun effort pour la réussite de ce rendez-vous.

Évoquant les démarches entreprises par son parti en vue de la participation dans les prochaines élections, Sofiane Djillali a révélé que sa formation politique a réussi à collecter plus de 25 000 signatures dans 30 wilayas, en précisant avoir rencontré des difficultés lors de la collecte des signatures.

Revenant aux prochaines élections, le même porte-parole a affirmé qu’il ne serait pas candidat au poste de député au Parlement, indiquant que la moitié des listes de son parti appartiendraient à la composante féminine et seraient ouvertes aux citoyens du Hirak.

Le boycott n’est pas une solution

Appelant les partis politiques à « une large » participation aux prochaines échéances, Sofiane Djilali a affirmé que la boycotte des élections n’est pas de nature à construire les institutions ni à améliorer les choses, précisant que ceci ouvrira le champ au retour en force des partis politiques de l’époque de Bouteflika.

Djilali estime que c’est la participation qui permet d’opérer un changement positif et de dépasser les difficultés économiques et financières » que connaît l’Algérie.

« C’est la participation qui permet de construire les institutions nationales avec l’aide des jeunes du Hirak, des cadres et des compétences et d’opérer un changement positif et réel ».

Dans ce sillage, Sofiane Djillali a déclaré que sa formation politique » Djil El Djadid » est un parti démocrate venu du cœur du mouvement populaire Hirak.

Le même porte-parole a affirmé que son parti a pris la responsabilité de lever la bannière de la véritable opposition et d’entrer dans l’arène politique.

Revenant sur les débuts du mouvement Hirak, l’homme politique a déclaré : « Nous avons dû saisir l’occasion après le départ du régime précédent », ajoutant : « La solution est de revenir à la légitimité à travers les élections ».

Affirmant que les élections législatives du 12 juin sont un moyen pour préserver la sécurité et la stabilité du pays, et garantir une représentation du peuple par les urnes et par la voie du libre choix, loin des pratiques du passé, Sofiane Djilali a souligné qu’il y a une opinion publique dispersée, entre ceux qui veulent sortir de la crise, et ceux qui se battent et exploitent les jeunes sans vergogne pour menacer la sécurité du pays.

Dans le même ordre d’idées, le chef du Parti politique a déclaré que certains défendent certains pays étrangers et leurs positions anti-algériennes.