Soudan : Tebboune ordonne le rapatriement des ressortissants algériens et des pays amis

Suite à la détérioration de la situation sécuritaire au Soudan, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, le rapatriement des membres de notre communauté désirant retourner, ainsi que les ressortissants des pays frères et amis qui le souhaitent.

En effet, selon un communiqué rendu public hier, le mardi 25 avril 2023, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, suite à la détérioration de la situation sécuritaire au Soudan, le rapatriement des membres de notre communauté désirant retourner, ainsi que de tous les ressortissants des pays frères et amis.

« Dans le cadre du suivi minutieux et continu qu’il accorde à la situation de notre communauté au Soudan et dès la détérioration déplorable de la situation sécuritaire dans ce pays frère, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné le rapatriement, dans les meilleures conditions, les membres de notre communauté désirant retourner, et ce, partant de son souci de leur sécurité et leur intégrité », peut-on lire dans ce communiqué.

Des ressortissants palestiniens et syriens déjà rapatriés

Le président de la République a également ordonné, de veiller à ce que « l’opération de rapatriement et d’aide concerne tous les ressortissants des pays frères et amis le souhaitant, et en tête desquels nos frères palestiniens établis au Soudan, l’opération ayant concerné 13 ressortissants palestiniens et 22 ressortissants syriens ».

A LIRE AUSSI : Crise au Soudan : début de l’opération d’évacuation des ressortissants algériens

Ce même communiqué de la présidence, précise aussi que des membres de notre communauté au Soudan et leurs familles ainsi que des membres de notre ambassade à Khartoum sont arrivés hier soir en Algérie, venus de l’aéroport de Port-Soudan à bord d’un avion militaire relevant de l’Armée nationale populaire (ANP).

Pour conclure : « Les membres de notre communauté ont salué à leur arrivée au pays le rôle du président de la République et son souci de sécuriser leur retour rapide parmi les leurs ».