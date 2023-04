Soudan : nouvelles rassurantes des ressortissants algériens (MAE)

Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger donne des nouvelles rassurantes, quant aux ressortissants algériens établis au Soudan, ou des combats opposent l’armée soudanaise aux forces de soutien rapide (FSR).

En effet, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, affirme qu’il suit, en coordination avec l’ambassade d’Algérie à Khartoum, la situation de la communauté algérienne au Soudan suite aux événements déplorables survenus dans la capitale soudanaise, et affirme qu’aucun blessé n’a été enregistré parmi ses membres, a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère.

« Suite aux événements déplorables survenus dans la capitale soudanaise, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, en coordination avec l’ambassade d’Algérie à Khartoum, suit la situation de la communauté algérienne qui se trouve dans ce pays frère, et affirme qu’après avoir communiqué avec elle par le biais des services de l’ambassade, aucun blessé n’a été enregistré parmi les membres de la communauté algérienne », a précisé le communiqué.

Pour conclure, le ministère a appelé par ailleurs les membres de la communauté algérienne à faire preuve de prudence et à suivre les directives de sécurité émises par les autorités locales et à rester en contact permanent avec les services de l’ambassade d’Algérie pour recevoir le soutien et l’assistance nécessaires ou signaler tout développement de leur situation, via le numéro vert : 00249120062900.

L’Algérie appelle les parties soudanaises à cesser le feu et favoriser le dialogue

Par ailleurs, l’Algérie qui assure actuellement la présidence du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet, a appelé toutes les parties soudanaises à cesser les combats et à faire prévaloir le dialogue afin de surmonter les différends aussi complexes soient-ils et d’œuvrer à privilégier l’intérêt suprême de la patrie, indiquait, samedi, un communiqué de la présidence de la République.

« L’Algérie, en sa qualité d’actuel président du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau du Sommet, suit avec une grande inquiétude les développements de la situation dans la République du Soudan, pays frère, suite aux affrontements graves avec des armes lourdes survenus dans la capitale, Khartoum, entre les forces de l’armée et les Forces de soutien rapide (FSR), et aux pertes humaines et matérielles qui en résultent », lit-on dans le communiqué.

Considérant « les relations de fraternité et les liens historiques qui unissent les deux pays et peuples frères », l’Algérie appelle toutes les parties soudanaises à « cesser les combats et à faire prévaloir le dialogue pour surmonter les différends aussi complexes soient-ils », précise-t-on de même source.

L’Algérie appelle également tous les frères à « privilégier l’intérêt suprême de la patrie, au moment où la République du Soudan a plus que jamais besoin de la conjugaison des efforts de ses enfants pour mettre fin à la crise actuelle et réaliser les aspirations légitimes du peuple soudanais frère au recouvrement de sa sécurité, sa stabilité, et à l’édification d’un Etat démocratique et moderne », conclut le communiqué.