Soudan – Algérie : les Vertes ne vont pas disputer leur match retour

Pour le compte de la manche retour de l’avant-dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2022, l’équipe nationale féminine devrait affronter, aujourd’hui 26 octobre, son homologue soudanaise.

Prévu pour la soirée d’aujourd’hui au stade d’Omdourman, le match retour opposant le Soudan et l’Algérie a finalement été reporté.

En effet, et selon un communiqué de la Confédération Africaine de Football (CAF), cette dernière a décidé de reporter la confrontation à une date ultérieure, en raison de la situation politique et sécuritaire récente au Soudan, et ce, après le coup d’État militaire.

» Dans une correspondance reçue par la Fédération algérienne de football de la CAF, cette dernière a décidé de reporter le match entre le Soudan et l’Algérie à une date ultérieure, en raison de la situation politique et sécuritaire récente au Soudan, qui affirme que les circonstances actuelles ne permettent pas l’organisation de la confrontation « , lit-on dans le communiqué.

Coup d’État au Soudan : la FAF rassure

Dans le même contexte, La Fédération algérienne de football a tenu à rassurer sur l’état de l’équipe nationale féminine ainsi que le staff technique, qui se retrouvent toujours au Soudan.

La Fédération algérienne a confirmé au public sportif, ainsi qu’aux proches des Vertes et le staff technique, que ces derniers sont en sécurité dans leur hôtel. En Outre, la CAF rassure de les ramener en Algérie en toute sécurité dès que possible.

La même source a ajouté : » après les récents faits au Soudan, où se trouve l’équipe nationale féminine, les représentants diplomatiques de l’Algérie au Soudan tiennent à mettre l’équipe dans les meilleures conditions, et il y a un contact permanent avec les autorités algériennes et la Fédération algérienne de football « .

Pour rappel, l’équipe féminine algérienne est à Khartoum depuis vendredi dernier, en prévision du match retour du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2022, prévu ce mardi.