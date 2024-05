SOS : Un médecin au front contre la leucémie ! Aidez-nous à sauver le Dr Hamid !

Un père, un médecin dévoué, un combat contre la leucémie : l’histoire poignante du Dr Hamid et l’appel à l’aide de sa fille.

Hamid, un médecin à la retraite qui a consacré sa vie à servir son pays avec dévouement, se bat aujourd’hui contre un ennemi redoutable : la leucémie aiguë. Son combat est d’autant plus difficile que les traitements par chimiothérapie proposés en Algérie se sont révélés trop agressifs pour son âge avancé.

Face à cette situation et à l’espoir suscité par une alternative prometteuse, l’immunothérapie, sa fille aînée a pris la décision courageuse de l’emmener en Turquie pour poursuivre son traitement.

Malheureusement, le coût financier de ce traitement s’avère prohibitif pour la famille. Le protocole de soins prévoit six cures sur une période de six mois, chaque cure étant estimée à 16 000 euros.

Face à ces frais exorbitants, la fille aînée du Dr Hamid se retrouve désemparée, incapable de couvrir ces dépenses supplémentaires.

Malgré les efforts de sa fille et la générosité de la diaspora algérienne, les fonds collectés jusqu’à présent ne suffisent pas à couvrir l’intégralité du traitement. Chaque jour qui passe est une course contre la montre pour Hamid, dont l’état de santé s’affaiblit.

Sa fille, pleine d’espoir et de courage, lance un appel pressant à l’aide :

“Chaque geste de solidarité et de générosité est crucial pour offrir à mon père les meilleures chances de guérison.”

Consciente de la complexité de la situation et des difficultés financières rencontrées, la fille du Dr Hamid lance également un appel urgent à toutes les instances publiques et aux autorités compétentes pour leur demander leur soutien et leur assistance dans cette épreuve.

La blouse blanche du Dr Hamid ne suffit plus : Un cri d’espoir pour sauver un héros !

L’histoire du Dr Hamid n’est pas seulement un récit de maladie et de souffrance, c’est une ode à l’amour filial, à la force de l’espoir et à la puissance de la solidarité. Son combat est un hommage vibrant à un homme qui a voué sa vie à soulager la douleur et à redonner espoir aux malades.

En relayant cet appel à l’aide, nous pouvons tous contribuer à faire la différence et offrir au Dr Hamid une chance de guérison. Chaque don, même le plus petit, compte. Ensemble, nous pouvons lui donner l’espoir d’un avenir meilleur.

Pour soutenir le Dr Hamid et sa famille dans leur combat, vous pouvez faire un don à la cagnotte en ligne :

https://www.leetchi.com/fr/c/sauvons-hamid-dun-cancer-du-sang-5418894

Partagez cet appel à l’aide sur vos réseaux sociaux et mobilisez votre entourage. Ensemble, nous pouvons sauver Hamid !