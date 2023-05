SOS de 100 pèlerins algériens dont 60 femmes à la rue en Arabie Saoudite

Cent pèlerins algériens, dont soixante femmes et majoritairement âgés, se retrouvent aujourd’hui sans abri dans les rues d’Arabie Saoudite, suite à l’expulsion de leur hôtel à La Mecque. L’agence de voyage responsable de l’organisation de leur Omra semble avoir abandonné ces pèlerins en détresse, refusant d’assumer ses responsabilités. Face à cette situation, les pèlerins ont appelé les autorités officielles à intervenir pour préserver leur dignité, remettant en question le fonctionnement de certaines agences de tourisme.

L’Organisation algérienne de protection des consommateurs a relayé cet appel de détresse le vendredi 5 mai 2023, rapportant que les pèlerins ont été expulsés de manière humiliante de leur lieu de résidence, sous prétexte de la fin du contrat entre l’hôtel et l’agence de voyage. Les pèlerins ont alors sollicité l’aide des autorités algériennes pour obtenir justice.

Une situation inacceptable et un appel à l’intervention des autorités

L’Organisation de protection des consommateurs a dévoilé sur sa page Facebook officielle que le directeur de l’hôtel a demandé aux pèlerins algériens de quitter les lieux, invoquant l’expiration du contrat. L’organisation a également souligné que l’agent saoudien ne se souciait pas des difficultés rencontrées par les pèlerins algériens et que l’agence de tourisme algérienne en charge de l’organisation de l’Omra s’était dérobée à ses responsabilités, exigeant des pèlerins des frais supplémentaires en contradiction avec les procédures en vigueur.

Ainsi, l’Organisation de protection des consommateurs a appelé le ministère du Tourisme et l’Office du Hajj et de la Omra à intervenir et à porter secours aux pèlerins en détresse, précisant que parmi les 100 pèlerins expulsés, 60 étaient des femmes. L’organisation a également informé le ministère du Tourisme du nom de l’agence de voyage responsable, en attente des mesures qui seront prises face à cette situation.

Il est important de souligner que ce n’est pas la première fois que des pèlerins algériens rencontrent des problèmes avec certaines agences de tourisme spécialisées dans l’organisation de voyages Hajj et Omra. Le Bureau du Hajj et de la Omra avait précédemment adressé des avertissements écrits à certaines de ces agences pour non-respect du cahier des charges.