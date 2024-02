SOS d’Algériens bloqués à Gaza : ils manifestent et demandent à Tebboune à être évacués

Des ressortissants algériens bloqués à Gaza organisent une manifestation devant l’hôpital Al-Najjar pour demander l’intervention du président de la République, Abdelmadjid Tebboune afin de les évacuer de Gaza, alors que la guerre israélienne contre les civils se poursuit.

En effet, plusieurs ressortissants algériens se trouvent actuellement bloqués à Gaza en raison de la fermeture des frontières et de l’escalade des tensions dans la région. Ils vivent dans des conditions difficiles et craignent pour leur sécurité alors que la violence ne cesse d’augmenter.

Face à cette situation précaire, les Algériens bloqués à Gaza ont décidé d’organiser une manifestation pacifique devant l’hôpital Al-Najjar pour attirer l’attention sur leur situation et demander l’intervention des autorités algériennes. Ils espèrent pouvoir être évacués en toute sécurité et retrouver leurs proches en Algérie.

Les manifestants (parmi eux de nombreux enfants et femmes), munis de leurs passeports algériens mais aussi de drapeaux, ont appelé le président Tebboune à intervenir en leur faveur et à les aider à quitter Gaza. Ils ont exprimé leur détresse et leur désespoir face à la situation actuelle et ont demandé une action immédiate pour assurer leur sécurité et leur bien-être.

En outre, la situation à Gaza est devenue de plus en plus préoccupante en raison de l’escalade de la violence de la part d’Israël contre les civils. Les bombardements indiscriminés ont causé de nombreuses victimes parmi la population civile, provoquant une vague d’indignation et de condamnation à l’échelle internationale.

Face à cette tragédie humanitaire, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer les exactions israéliennes et appeler à la fin des hostilités. Des organisations internationales, des gouvernements et des personnalités politiques ont exprimé leur soutien aux civils de Gaza et appelé à un cessez-le-feu immédiat pour mettre fin à la violence.

Quel est le bilan de la guerre contre Gaza ?

Le bilan de l’agression génocidaire d’Israël contre la bande de Gaza s’est alourdi à 29.782 martyrs et 70.043 blessés depuis le 7 octobre dernier, a indiqué hier, le lundi 26 février, le ministère palestinien de la Santé.