Sortie du territoire algérien : une nouvelle taxe imposée aux voyageurs en ferry

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, les conditions de voyage des Algériens quittant le territoire national avec leurs véhicules ont évolué. En application de la Loi de finances 2026, une nouvelle taxe sur la consommation de carburant (TCC) est désormais imposée aux voyageurs véhiculés sortant d’Algérie, y compris par voie maritime. Cette mesure concerne directement les passagers des ferries reliant l’Algérie à l’étranger.

Toutes les compagnies maritimes opérant au départ des ports algériens sont tenues d’appliquer cette taxe. La compagnie privée Nouris Elbahr Ferries a d’ailleurs été l’une des premières à en informer officiellement sa clientèle.

Taxe intégrée aux billets de ferry

Dans un communiqué publié le 5 janvier 2026, Nouris Elbahr Ferries a annoncé que la taxe sur la consommation de carburant sera désormais intégrée aux titres de transport pour les passagers voyageant avec leurs véhicules.

Conformément à l’article 97 de la Loi de finances 2026, cette taxe s’applique à tout véhicule quittant le territoire national, que ce soit par route ou par mer. Elle vise à encadrer la consommation de carburant subventionné lors des sorties vers l’étranger.

Montants variables selon le type de véhicule

Le montant de la taxe varie selon la catégorie du véhicule et le nombre de sorties effectuées par jour.

Pour les véhicules de tourisme, un tarif progressif a été instauré :

Une sortie : 1 000 dinars

Deux sorties : 5 000 dinars

Trois sorties : 10 000 dinars

Quatre sorties ou plus : 25 000 dinars

Concernant les véhicules utilitaires, autobus et camions, les tarifs sont fixés comme suit :

5 000 dinars par rotation pour les véhicules utilitaires et les camions de moins de 10 tonnes

12 000 dinars par rotation pour les camions de plus de 10 tonnes et les autobus

Ces montants sont directement ajoutés au prix du billet lors de la réservation ou réglés au moment du départ dans certains cas.

Modalités de perception et remboursement

Pour le transport maritime, la loi précise que la taxe est perçue par la compagnie de transport, puis versée trimestriellement au Trésor public. En cas d’excédent lors du recouvrement, celui-ci est également reversé selon les mêmes modalités.

Autre point important pour les voyageurs : en cas de remboursement du billet, la taxe est elle aussi restituée au passager par le transporteur.

Que faire pour les billets déjà achetés ?

Les voyageurs ayant déjà réservé leurs billets avant l’entrée en vigueur de la mesure et qui voyagent avec leurs véhicules ne sont pas exemptés. Nouris Elbahr Ferries invite ces passagers à régler la taxe le jour du départ, directement auprès des bureaux de la compagnie dans les ports d’Alger et d’Oran.

Impact sur les habitudes de voyage

Cette nouvelle taxe marque un changement notable pour les Algériens qui privilégient le ferry pour voyager avec leurs véhicules, notamment vers l’Europe. Elle oblige désormais les passagers à anticiper un coût supplémentaire lors de la planification de leurs déplacements.

Les autorités justifient cette décision par la nécessité de mieux réguler la consommation de carburant subventionné et de renforcer le contrôle des sorties du territoire. Une mesure qui, sans surprise, suscite déjà de nombreuses réactions parmi les voyageurs.

