Sorcier et dealer, un charlatan arrêté par la police à Skikda

Un sorcier « New-Wave » a été arrêté par les éléments de la police de la Daira de Tamalous, dans la wilaya de Skikda. En effet, et outre ses activités liées au charlatanisme et à la sorcellerie, l’accusé a été également arrêté pour possession et vente de psychotropes.

Un homme âgé de 47 est tombé entre les mains des éléments de la police de la Daira de Tamalous. Le suspect a été arrêté aujourd’hui au niveau du quartier dit Mohamed Rahouadj, situé à Tamalous, dans la wilaya de Skikda. Le suspect est accusé de s’adonner à la sorcellerie et au charlatanisme, mais il est aussi poursuivi pour trafic de drogues.

Sorcellerie, charlatanisme et drogues dures

Tout a commencé suite a des informations qui sont parvenues au service de sécurité de la Daira de Tamalous, faisant état de la présence d’un individu suspect qui serait en possession de plusieurs talismans et produit utilisé pendant des rituels de sorcellerie. Les informations ajoutaient également que cet individu vendait aussi de la drogue.

Une opération de filature a été d’abord effectuée par les policiers. Une fois que les moindres faits et geste de ce charlatan aient été étudiés et les soupçons confirmés, les éléments de la police ont procédé à son arrestation, et ils ont également effectué une fouille de son domicile.

Suite à son arrestation 6 talismans gravés d’inscriptions inconnues ont été trouvées sur le suspect. À l’intérieur de sa maison deux exemplaires souillés du saint Coran ont été trouvés, ainsi qu’une grande quantité de produits non identifié utilisés dans des pratiques ésotériques.

Pour couronner le tout, les éléments du service de sécurité de la Daira de Talamous, ont pu confisquer une quantité de drogue dure et de comprimés de psychotropes destinée à la vente. Deux dossiers judiciaires ont été rédigés contre le suspect. Ce dernier a été présenté, suite à son arrestation, devant le parquer, qui avait ordonné sa mise en détention provisoire.