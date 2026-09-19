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Sorcellerie, escroquerie et faux rituels : ce que les gendarmes ont découvert dans cette maison

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Wissam
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Sorcellerie, escroquerie et faux rituels : ce que les gendarmes ont découvert dans cette maison
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La Gendarmerie nationale d’El M’Ghair a interpellé deux personnes, un homme âgé de 74 ans et une femme de 47 ans, soupçonnées d’être impliquées dans plusieurs affaires d’escroquerie et de pratiques de sorcellerie et de charlatanisme.

Selon les éléments communiqués par les services de la Gendarmerie nationale, les deux suspects auraient utilisé leur domicile familial pour recevoir des personnes venues les consulter et y pratiquer différents rituels. L’affaire a conduit les enquêteurs à effectuer une perquisition au domicile concerné, où plusieurs objets et produits présentés comme liés à ces pratiques ont été découverts.

Des objets et produits saisis lors de la perquisition

Lors de la perquisition, les gendarmes ont notamment retrouvé des manuels consacrés à la sorcellerie, ainsi que des ouvrages religieux ayant fait l’objet de profanation.

Les enquêteurs ont également saisi des talismans et des amulettes, ainsi que des photographies de personnes qui auraient été ciblées dans le cadre des rituels.

La perquisition a aussi permis de découvrir différentes parties d’animaux, notamment des peaux et des os, ainsi que plusieurs produits chimiques et liquides dont l’usage aurait été lié aux pratiques mises en cause.

Ces éléments sont actuellement exploités dans le cadre de l’enquête afin de déterminer précisément le rôle de chacun des deux suspects et les éventuelles victimes concernées.

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Un appel lancé aux éventuelles victimes

Dans le cadre de la poursuite des investigations, la Gendarmerie nationale d’El M’Ghair a décidé de diffuser publiquement les photographies des deux personnes concernées.

La démarche vise notamment à permettre à d’éventuelles victimes ou à toute personne disposant d’informations utiles de se manifester auprès des autorités. La Gendarmerie a précisé que les personnes ayant été victimes des deux suspects sont invitées à se rapprocher de la brigade territoriale de Sidi Khellil, de la Gendarmerie nationale d’El M’Ghair ou, à défaut, de la brigade de Gendarmerie la plus proche sur le territoire national, afin de déposer plainte ou de fournir un témoignage.

L’appel a été lancé avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal d’El M’Ghair, dans le cadre des dispositions prévues par le Code de procédure pénale.

La Gendarmerie invite ainsi toute personne ayant pu être victime ou ayant eu affaire aux deux suspects à se manifester afin de contribuer à l’établissement des faits et à la poursuite de l’enquête.

Les deux personnes restent présumées innocentes jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive.

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Wissam

Wissam Abid - Journaliste – Nation, société et faits divers

Wissam Abid est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360. Elle couvre principalement l'actualité nationale, les sujets de société et les faits divers qui marquent le quotidien des Algériens.

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