Sorare, le jeu de carte de football basé sur la blockchain Ethereum

Sorare, le jeu vidéo qui a réussi à réunir la levée de fonds la plus importante en France.

Dans cet article, nous allons parler de la plateforme Sorare. Sorare est une plateforme de trading de cryptomonnaies Ethereum mais c’est aussi un jeu vidéo.

Ce jeu est inspiré de nombreux jeux vidéo qui ont existé par le passé comme Football Manager, FUT, mon petit gazon et d’autres.

Ce jeu possède la particularité d’avoir réussi à réaliser une levée de fonds de 680 000 millions d’euros. Elle avait déjà réalisé une première levée de fonds en 2019 grâce au soutien de Kima Ventures, le fonds d’investissement dirigé par Xavier Niel. En 2020, une seconde levée de fonds est menée à bien pour 4 millions d’euros. On est encore bien loin des sommes dont on parle aujourd’hui. Ce fonds va permettre de développer la plateforme. En 2021, il y a une levée de fonds 10 fois plus grosse, avec 40 millions d’euros réunis avec par exemple la participation d’Antoine Griezmann. La dernière levée de fond de la plateforme était donc de 680 000 millions d’euros, qui sait si ce sera la dernière ?

Cette plateforme vous permet de créer votre propre équipe de football en achetant et vendant des joueurs. Si vous êtes fan de football, vous pouvez acheter et vendre des joueurs sur cette plateforme avec des Ether. En réalité, on retrouve sur cette plateforme des fans de football mais aussi des traders. Cette plateforme est à la frontière entre le monde du trading de crypto actifs et le monde du football.

Comment fonctionne le jeu ?

Lorsque vous arrivez sur le jeu vous devez créer votre équipe en choisissant votre écusson et le nom de votre club. Vous devez sélectionner vos équipes favorites dans la vie réelle et des cartes de certains joueurs de ces équipes vous sont ensuite offertes. Nous vous recommandons de choisir des équipes que vous connaissez bien et que vous avez l’habitude de suivre. Cela vous permettra de mieux anticiper les performances des joueurs que vous aurez.

Le jeu Sorare vous propose de participer à des ligues comme la ligue « All Star » qui est globale et qui vous permet de jouer avec des joueurs du monde entier. Il y a aussi la ligue « Under 23 » qui ne vous permet de jouer qu’avec des joueurs de moins de 23 ans. Enfin, il y a la ligue « Europe » qui ne vous permet que de jouer avec des joueurs des 5 grands championnats européens.

Le principe du jeu est que vous gagnez des points en fonction des performances de vos joueurs. De nombreuses statistiques sont prises en compte comme les buts, les passes décisives, etc. Plus vous êtes haut au classement, plus vous pouvez obtenir des récompenses intéressantes comme des cartes rares.

Ces cartes ont une équivalence en termes de valeur en cryptomonnaie et donc aussi en euros ou n’importe quelle autre monnaie fiat.

Sorare, un jeu de traders mais aussi de collectionneurs

L’un des intérêts du jeu est que les cartes peuvent être achetées et vendues sur le marché. Si vous avez une carte rare vous pouvez la vendre parfois à des prix très élevés. La particularité est que ces cartes sont NFTs, ce qui signifie qu’elles sont uniques et détenues uniquement par vous. Personne ne peut accéder à vos cartes et elles ne sont pas détenues par Sorare, car elles sont stockées de manière décentralisée sur la blockchain. Vous pouvez y-compris utiliser ces NFT sur d’autres plateformes que Sorare. Le jeu Sorare est souvent comparé à Panini car beaucoup de joueurs aiment collectionner les cartes. Certaines cartes sont faites pour jouer et réussir des performances mais d’autres sont uniquement faites pour être collectionnées comme par exemple la carte Maradona.