Sophia Chikirou vante l’Algérie du temps de la colonisation : ses propos déclenchent l’indignation

Lors d’un entretien avec Sam Zirah, Sophia Chikirou, candidate LFI à la mairie de Paris, a suscité une vive polémique. En cause : ses propos sur l’enfance « idyllique » de son père en Algérie durant la période avant 1954. Une déclaration qui a provoqué de nombreuses réactions indignées.

Invitée sur la chaîne YouTube de Sam Zirah, la candidate LFI à la mairie de Paris, Sophia Chikirou, a suscité une vive polémique en évoquant ses racines algériennes. Ses propos décrivant la jeunesse « idyllique » de son père en Algérie, avant le début de la guerre d’indépendance en novembre 1954, ont provoqué de nombreuses réactions.

« Pour lui, c’était un monde incroyable. Le paradis sur Terre », affirme-t-elle, avant de préciser : « Il me dit qu’il vivait avec la nature, avait à manger et avait des animaux. La belle vie. Et puis la guerre arrive. Leur village a été rayé de la carte. Ils ont dû fuir. Mon père s’est retrouvé réfugié, son père a été emprisonné et ses frères étaient à la guerre. La politique l’a rattrapé », a déclaré la députée.

🟢 À LIRE AUSSI : « Je lui fais un sourire kabyle »: la sortie de Sophia Chikirou passe mal en France, Sarah Knafo s’en mêle

« Cette Kabylie qu’Albert Camus décrivait miséreuse et affamée »

La polémique a rapidement gagné la sphère politique marseillaise. Samia Ghali, opposante locale du candidat LFI Sébastien Delogu, a dénoncé une vision révisionniste : « Honte à Sophia Chikirou qui fait l’apologie de l’Algérie française ! ». Pour elle, « oser vanter « le temps béni des colonies » est une injure à l’histoire de l’Algérie. Non, avant la guerre, l’Algérie n’était pas le paradis ».

Honte à @chikirouparis qui fait l’apologie de l’Algérie française ! Oser vanter « le temps béni des colonies » est une injure à l’histoire de l’Algerie. Non, avant la guerre, l’Algérie ce n’était pas le paradis. Les algériens étaient colonisés. Gloire et honneur aux… pic.twitter.com/VchzbWGiHF — SAMIA GHALI (@SamiaGhali) March 7, 2026

Le journaliste Jean-Michel Aphatie a partagé la même indignation sur le réseau social X. Interloqué par le récit de Sophia Chikirou, il a déclaré : « Je suis tombé de l’armoire et de ma chaise en entendant Sophia Chikirou. Elle prend exemple de la vie de son père avant le déclenchement de la guerre d’Algérie. Celui-ci vivait en Kabylie, sous administration française donc. Cette Kabylie qu’Albert Camus décrivait miséreuse et affamée dans une série de reportages ».

Selon lui, c’est précisément ce contexte social qui a mené au conflit : « Et c’est bien parce que la misère était là, la famine et les injustices, que les indépendantistes algériens ont pris des fusils pour mener une guerre d’indépendance contre la France. Mais non, selon Sophia Chikirou, ce pays était de Cocagne et c’est la guerre qui aurait tout ruiné ».

Je dois avouer qu’en tant que « fasciste » des médias, « nazi au petit pied » comme chacun sait, je suis tombé de l’armoire et de ma chaise, les deux à la fois, en entendant @chikirouparis évoquer l’Algerie francaise, au bon temps des colonies, comme, je la cite, vous… https://t.co/3wDHqjeSzu — jean-michel aphatie (@jmaphatie) March 7, 2026

Sophia Chikirou justifie ses propos et évoque « le souvenir d’un enfant »

La réplique de la candidate LFI ne s’est pas fait attendre. Sur X, Sophia Chikirou a vivement interpellé l’éditorialiste : « Vous êtes vraiment pitoyable. Mon père avait six ans quand la guerre a éclaté, alors effectivement pour lui, la vie au village était le paradis sur Terre », a-t-elle d’abord précisé.

Elle a ensuite opposé ses souvenirs familiaux à la dure réalité : « Ensuite, le village a été rasé littéralement. Et l’enfer de la guerre est inscrit à jamais dans l’histoire de ma famille : des oncles tués au maquis, la faim, le froid, la rue, la peur, la prison et la torture pour mes deux grands-pères. Vous me dégoûtez d’essayer de salir mon nom », a-t-elle asséné.

Dans cette vidéo postée sur le même canal, Sophia Chikirou maintient sa position : « Pour mon père, le souvenir d’avant la guerre d’Algérie est un souvenir heureux (…) c’était un enfant », argumente-t-elle pour expliquer le décalage de perception.

🔴 Un extrait de mon passage chez @SamZirah semble intéresser @SophiaAram et @jmaphatie. J’y parle des souvenirs d’enfance de mon père. Ne vous laissez pas avoir par cette manipulation.

Regardez l’émission en entier : https://t.co/F5ZdlfDWDx pic.twitter.com/21fTTw80GT — Sophia Chikirou (@chikirouparis) March 7, 2026



🟢 À LIRE AUSSI : « Je ne suis pas venu pour parler d’Amir DZ » : Benjamin Stora en colère contre la télévision française