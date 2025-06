Soolking stoppe net son concert pour défendre une femme agressée à cause d’un drapeau palestinien [VIDÉO]

Lors de son dernier concert, Soolking électrise la foule avec « La Liberté », l’un de ses morceaux phares. Sur scène, l’énergie est à son comble, le public chante, danse, acclame. Mais en plein élan, l’euphorie retombe brutalement. En quelques secondes, l’ambiance bascule.

Ce n’est ni un problème technique, ni une pause scénique ! C’est un geste brutal dans la foule qui capte l’attention de Soolking. Une femme, visiblement prise à partie pour avoir brandi un drapeau palestinien, se fait violemment tirer les cheveux par un vigile. L’artiste interrompt aussitôt la musique. Sa réaction, directe et sans détours, marque le public. Et quelques heures plus tard, elle fait le tour des réseaux.

Soolking interrompt son concert pour s’interposer à une agression dans le public

Alors que le concert bat son plein, Soolking repère une altercation dans le public. Un vigile, visiblement excédé, s’en prend physiquement à une spectatrice, lui arrachant les cheveux. La raison ? Elle a brandi le drapeau palestinien, un symbole qui, visiblement, a déclenché l’ire du responsable de sécurité.

🟢 À LIRE AUSSI : La Gendarmerie nationale réagit à une vidéo controversée : « Un acte isolé, fermement condamné »

Sans hésiter, le rappeur stoppe son spectacle et apostrophe l’homme avec véhémence : « Qu’est-ce qu’il fait lui ? OH ! Le vieux là il faut le calmer. Comment ça tu lui tires les cheveux t’es un fou toi ou quoi ? Il est fou lui ! » La foule, d’abord surprise, réagit avec des applaudissements, soutenant l’intervention musclée de l’artiste.

Un engagement qui dépasse la musique…

Cet incident n’est pas isolé. Ces derniers mois, plusieurs artistes ont dû gérer des comportements inappropriés en plein concert. Mais Soolking, lui, a choisi de ne pas détourner le regard. En interrompant son show, il envoie un message fort. La sécurité et le respect du public sont non négociables. Son intervention rapide a d’ailleurs été saluée sur les réseaux sociaux, où les témoignages de soutien se multiplient.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger lance son plan estival : 13 lignes de bus pour rejoindre les plages à petit prix !

Si l’agression en elle-même a choqué, la raison ajoute une dimension politique à l’incident. Dans un contexte international tendu, ce symbole (le drapeau de la Palestine) continue de cristalliser les passions, y compris lors d’événements culturels. La réaction du vigile, bien que condamnable, illustre cette polarisation.

En stoppant net son concert pour défendre une spectatrice, Soolking a prouvé une fois de plus qu’il était bien plus qu’un artiste. Mais un homme engagé, prêt à s’interposer face à l’injustice. Son intervention, filmée et partagée massivement, relance également le débat sur la liberté d’expression dans les espaces publics.