Soolking raconte sa vie de harrag et rappelle la beauté de l’Algérie

Soolking, un nom qui n’est plus à présenter, de son vrai nom Raouf Derradji est l’un des chanteurs les plus connus et écoutés dans le monde, est une source d’inspiration et de fierté pour la jeunesse algérienne.

Ce jeune algérien, issu du quartier de Staouéli à Alger, avait quitter l’Algérie pour tenter de se construire un meilleur avenir ailleurs. Il raconte cela au micro du youtubeur Algérien, résidant en France, Houssem Wahrani. En effet, Soolking a déclaré que « Ce qui m’avait poussé à partir était de chercher du travail. Je crois que c’est le souci de nombreux Algériens. Moi en tant que chanteur et danseur, c’était encore plus difficile de travailler en Algérie. C’est ce qui m’avait alors incité à partir ».

Houssem Wahrani, interroge l’artiste sur son expérience en tant que Harrag, ce dernier affirme clairement que venir en Europe ou en France dans le but d’améliorer sa vie, finit par payer, à condition de se concentrer sur le travail, en disant « Ceux qui viennent pour travailler, quel que soit leur métier, vont réussir ». En affirmant qu’il y’a du travail en France, Il conseille également à ses jeunes qui choisissent ce type d’immigration d’être sérieux et d’éviter les mauvaises fréquentations.

Soolking n’a pas hésité aussi à raconter sa propre expérience lorsqu’il était en situation irrégulière en France, révélant qu’il évitait de fréquenter les lieux malfamés et que malgré sa situation de harrag, il se débrouillait pour vivre, en précisant qu’il a fait plusieurs métiers (vendeur de cigarettes, déménageur…).

Soolking « Je n’encourage pas les jeunes à venir en Europe sur des embarcations de fortune »

D’ailleurs dans les chansons de Raouf, le sujet des harragas revient beaucoup, c’est dans ce sens que Houssem Wahrani revient sur une des chansons de Soolking, qui traite des sans-papiers « Sans visa », du dernier album de l’artiste en lui disant qu’elle donne l’impression que Soolking incite les jeunes à tenter la même expérience que lui. Le chanteur affirme « C’est une chanson ou je dis « sans visa, sans papiers, On viendra même à pieds » et je raconte à travers elle ma propre expérience de harrag d’avant. C’est l’expérience de tous les harraga algériens. Ce n’est pas un appel pour inciter les jeunes à l’immigration illicites, mais c’est une réalité que j’ai vécu et dans laquelle se reconnaissent beaucoup de jeunes harraga algériens. C’est surtout pour montrer la détermination de ces sans-papiers pour réussir ».

Lors de cette même entrevue, Soolking a également parlé sa nouvelle chanson » Ya lbahri » qui traite aussi du sujet de l’immigration illégale, et dans laquelle il appelle les jeunes à faire preuve de prudence, en prévenant des dangers de la migration clandestine. Il insiste en disant que « Traverser la mer sur des embarcations de fortunes n’est pas la solution. Je n’encourage personne à prendre ce risque, car pour moi c’est un suicide. Dans la chanson « Ya lbahri », je raconte les risques de cette tentative de traverser la mer. Je leur dis clairement qu’il faut éviter de s’aventurer en mer, car il existe plusieurs façons d’arriver en Europe ».

Soolking exprime sa fierté de voir des Algériens réussir à travers le monde

Outre ces sujets, la youtubeur oranais Houssem Wahrani et le l’artiste Soolking, abordent un sujet qu’ils ont en commun l’Algérie, en évoquant la beauté de leur pays d’origine. En effet, Raouf révèle qu’il a visité de nombreuses wilayas algériennes et il affirme qu’il se souvient de la beauté de la nature et des paysages, en lançant avec beaucoup d’émotion « l’Algérie est l’un des plus beaux pays au monde »

Puis, ils abordent ensemble les JM d’Oran, ou Soolking dit qu’il est impératif de laisser la place aux jeunes, de les laisser travailler et créer et que ce n’est que comme cela que l’Algérie pourra évoluer.

Pour conclure, Soolking exprime sa fierté de voir et de rencontrer des Algériens à travers le monde qui ont réussi à entreprendre et à réaliser de belles choses.