Soolking en tête, Khaled sur le podium : voici les stars nord-africaines qui cartonnent en France

Billboard France vient de dévoiler un classement exclusif des sept artistes originaires de l’Afrique du Nord les plus populaires en streaming audio et vidéo en France. Ce palmarès, très attendu, illustre l’influence grandissante de ces artistes sur le paysage musical français.

Pour établir ce classement, Billboard France s’est appuyé sur les données compilées par Luminate. Cette analyse exhaustive intègre à la fois les flux de streaming audio, provenant des plateformes comme Spotify et Apple Music, et les flux de streaming vidéo, issus principalement de YouTube, offrant ainsi une vision complète des habitudes d’écoute des Français. Le décompte prend en considération les données enregistrées depuis le début de l’année 2025.

Un critère clé de sélection a été appliqué : seuls les artistes ayant débuté dans l’un des cinq pays de la région (Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte ou Libye) ont été inclus. Cela permet de cibler spécifiquement l’impact de ces artistes.

Soolking, l’artiste d’Afrique du Nord le plus streamé en France en 2025

Le rappeur algérien Soolking s’impose en tête de ce classement et confirme sa position de superstar incontestée en France. Sa domination montre à quel point sa musique, mélange de Rap, de R&B et d’influences raï, résonne auprès du public. L’artiste cumule plus de 3.2 milliards de streams et des millions d’auditeurs en France.

Juste derrière, ElGrandeToto prend la deuxième place de ce classement. Avec plus d’un milliard de vues sur YouTube et plusieurs millions d’auditeurs mensuels, il mêle rap, trap et afro pop, témoignant de la vitalité de la scène hip-hop marocaine.

Sur la troisième place du podium, on retrouve le légendaire Khaled, surnommé le King du raï algérien. Avec 1.5 milliard de vues cumulées sur YouTube et environ 1.2 million de vues mensuelles sur Spotify, sa position est particulièrement notable, car elle est principalement assurée par la longévité et la popularité persistante de ses anciens tubes, dont le célèbre « Aicha« .

Du rap tunisien à la pop égyptienne… La suite du Top 7 de Billboard France

En quatrième place, on trouve Samara (Tunisie), un poids lourd du rap maghrébin, dont la popularité est attestée par plus d’un milliard de vues cumulées sur YouTube. Le top 7 est refermé par Balti, un autre artiste tunisien, connu pour son style électique et engagé, avec des titres comme « Ya Lili« .

Dans ce classement, l’Égypte s’illustre avec deux géants de la pop orientale. La cinquième place revient à Shereine. Révélée par « Ah Ya Leil« , elle reste une figure incontournable de la musique arabe contemporaine. Juste derrière, en sixième position, se place Amr Diab qui maintient une présence forte dans le streaming grâce à ses succès intemporels, comme « Tamally Maak« , prouvant la longévité de son style.

Ce palmarès souligne, une fois de plus, l’influence durable et variée des musiques d’Afrique du Nord sur les préférences des auditeurs français en 2025.

