Soolking chez ABtalks : « la musique c’est haram ! »

C’est dans une atmosphère conviviale et détendue que Soolking a fait son entrée sur le plateau de ABtalks l’émission d’interview animée par Anas Bukhash sur YouTube. L’artiste, connu pour ses hits vibrants et son flow unique, s’est livré sans retenue, évoquant son enfance, sa passion dévorante pour les mangas, son rapport complexe à la religion et son parcours semé d’embûches.

Issu d’une famille conservatrice, Soolking n’a pas caché le dilemme moral qui le tourmente : la musique, sa passion, est considérée comme un péché selon sa religion musulmane. Tiraillé entre sa foi et son art, il livre un combat intérieur poignant.

Le chanteur a également confié que la décision la plus difficile de sa vie fut de quitter l’Algérie et sa famille pour poursuivre son rêve en France. Un sacrifice immense qui n’a pas été sans douleur.

Parmi les questions posées, Anas a abordé le sujet des larmes. Soolking, avec un sourire et un brin de malice, a répondu : « Je ne pleure pas, je suis Algérien ! ». Une réponse qui n’est pas une simple boutade, mais qui reflète une certaine fierté nationale et la force de caractère qui caractérise souvent les Algériens.

Cette interview riche en émotions et en réflexions profondes a permis aux fans de découvrir une facette méconnue de Soolking, l’homme derrière l’artiste. Un homme tiraillé entre ses convictions, ses aspirations et ses responsabilités. Un homme qui n’a pas peur de se montrer vulnérable et de partager ses combats.

Soolking a également parlé de son futur projet, un mélange audacieux de sa passion pour la musique et son amour des mangas. Un projet ambitieux qui promet de surprendre et de séduire ses fans.