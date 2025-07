Sonelgaz se digitalise : voici comment régler vos factures en un clic via Baridimob

Un pas de plus vers la modernisation des services publics. Ce lundi 14 juillet 2025 à Alger, la société Sonelgaz, représentée par sa filiale « Sonelgaz Distribution », et Algérie Poste ont signé une convention-cadre qui permettra aux clients disposant de la carte Edahabia de régler leurs factures d’électricité et de gaz à distance via l’application BaridiMob.

À LIRE AUSSI : Importation de véhicules neufs : l’Algérie instaure une grille tarifaire de référence

La cérémonie de signature s’est déroulée au siège de la direction générale de Sonelgaz, en présence du ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, et du ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki. Étaient également présents le président-directeur général du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, le directeur général par intérim d’Algérie Poste, ainsi que plusieurs cadres des deux ministères et institutions.

Plus besoin de se déplacer : Sonelgaz adopte le paiement digital via Baridi Mob

Cette convention vise à renforcer l’usage des moyens de paiement électronique dans un souci de modernisation des services. Grâce à ce partenariat, les clients de Sonelgaz titulaires d’une carte Edahabia n’auront plus besoin de se déplacer jusqu’aux agences commerciales pour régler leurs factures. Une simple connexion à l’application BaridiMob permettra désormais un paiement rapide, sécurisé et accessible à tout moment.

À LIRE AUSSI : Vols pas chers : Air Algérie casse les prix pour la France et l’Italie jusqu’au 31 août

Dans son discours à l’occasion de cette signature, le ministre Mohamed Arkab a souligné que cet accord représente « l’engagement du secteur à élargir les solutions numériques et à moderniser les services ». Il a salué « un modèle réussi de coopération institutionnelle entre les secteurs de l’énergie et de la poste », qui contribuera à faciliter la vie des citoyens tout en renforçant leur confiance dans les services publics.

Une nouvelle étape dans la modernisation des services énergétiques

De son côté, le ministre Sid Ali Zerrouki a mis en avant l’importance de cette initiative, qui s’inscrit dans la stratégie nationale de numérisation. Il a souligné que le recours accru à des applications comme BaridiMob « renforce la digitalisation des transactions quotidiennes » et permet de fournir des services financiers modernes, sûrs et accessibles à tous, y compris dans les régions les plus éloignées.

À LIRE AUSSI : Blanchiment d’argent en Algérie : ce que prévoit la nouvelle loi

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique de modernisation engagée par les pouvoirs publics, conformément aux orientations du président de la République, et vise à rendre les services publics plus efficaces, pratiques et adaptés aux besoins actuels des citoyens.