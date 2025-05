Sonelgaz s’allie à MATELEC pour localiser la fabrication d’équipements électriques

Le groupe public Sonelgaz poursuit sa dynamique d’ouverture économique et de diversification des partenariats. Cette semaine, deux rencontres importantes ont été organisées avec des acteurs majeurs, le groupe libanais MATELEC d’une part, et le groupe algérien Cevital d’autre part, illustrant la volonté du groupe énergétique d’accompagner à la fois le développement industriel et les projets agricoles structurants en Algérie.

Vers une coopération industrielle avec MATELEC dans la fabrication de transformateurs

Le président-directeur général de Sonelgaz, Mourad Adjal, a reçu au siège de la direction générale Sami Saghir, PDG du groupe libanais MATELEC, spécialisé dans la fabrication de transformateurs électriques à haute et très haute tension.

Cette rencontre s’inscrit dans une stratégie globale visant à attirer des investissements étrangers et à développer une industrie locale autour des équipements énergétiques, notamment ceux destinés aux réseaux de distribution.

Lors de cette réunion, le dirigeant libanais a présenté le savoir-faire de MATELEC dans la conception et la production de transformateurs à haute et très haute tension. Il a exprimé un vif intérêt pour l’implantation de cette activité industrielle en Algérie, en vue d’y développer une production locale adaptée aux besoins croissants du marché national et régional.

Cette volonté s’aligne avec la vision de l’Algérie pour la relance industrielle, le développement de chaînes de valeur locales et la réduction de la dépendance aux importations, notamment dans les secteurs à forte valeur technologique comme l’énergie.

Sonelgaz, un partenaire stratégique à l’échelle africaine

Pour sa part, Mourad Adjal a réaffirmé l’engagement de Sonelgaz à accompagner les investisseurs étrangers souhaitant développer une production locale de composants électriques, notamment ceux destinés aux réseaux à haute tension. Il a souligné que ce type de partenariat contribue à renforcer l’autonomie énergétique de l’Algérie, tout en ouvrant des perspectives à l’exportation, notamment vers le continent africain.

Les deux parties ont en effet exprimé une volonté commune de conquérir les marchés africains, à travers la réalisation de projets d’envergure dans le domaine énergétique, susceptibles de stimuler le développement des infrastructures électriques sur le continent.

Une initiative qui s’inscrit dans une stratégie nationale

Ce rapprochement entre Sonelgaz et MATELEC s’inscrit dans la stratégie nationale de diversification de l’économie algérienne, avec un accent particulier sur les secteurs hors hydrocarbures. À travers ce type de partenariat, l’Algérie vise non seulement à booster son industrie locale, mais aussi à s’imposer comme un acteur régional incontournable dans le domaine énergétique.

Selon le communiqué de Sonelgaz, cette rencontre fait partie d’une série d’initiatives destinées à établir des alliances industrielles stratégiques, en parfaite cohérence avec les orientations des plus hautes autorités du pays en matière de développement durable et de valorisation du potentiel national.

Renforcement du partenariat local : Sonelgaz accompagne le projet agricole stratégique de Cevital à Ghardaïa

Dans un autre registre, Sonelgaz a également annoncé, via un communiqué publié sur sa page officielle, avoir reçu une délégation du groupe Cevital, conduite par Malik Rebrab, pour discuter du raccordement en électricité et gaz du projet de culture de betterave sucrière à Ghardaïa. Cette réunion s’est tenue en présence d’un représentant du ministère de l’Agriculture.

Ce projet, considéré comme structurant pour le développement de la filière sucrière en Algérie, nécessite une infrastructure énergétique adaptée, tant pour le volet agricole que pour les unités de transformation à venir. Le PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal, a exprimé l’engagement total de son groupe à soutenir ce projet stratégique, dans le cadre des orientations des plus hautes autorités du pays en matière de soutien à l’investissement et de diversification économique.

« Sonelgaz, en tant qu’outil de l’État, applique les directives visant à créer un environnement favorable à l’investissement productif, notamment dans les secteurs clés comme l’agriculture », a-t-il déclaré, soulignant la volonté du groupe d’accélérer les raccordements énergétiques indispensables au bon déroulement du projet.

Des mesures proactives pour garantir un démarrage rapide

Afin de garantir un lancement rapide et sans entrave, Sonelgaz a présenté une feuille de route technique incluant des solutions temporaires à coût réduit, applicables dès les premières phases du projet. Ces mesures permettront d’amorcer les activités sans attendre l’achèvement des études détaillées ni la mise en œuvre des infrastructures définitives.

Une réunion technique a été organisée en marge des discussions pour détailler les aspects opérationnels. Cette réunion a permis aux équipes de Cevital et de Sonelgaz d’examiner les premières estimations financières, les modalités d’exécution ainsi que les étapes à venir pour formaliser un cadre contractuel clair et pragmatique.

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la mobilisation des institutions nationales au service des grandes initiatives économiques, et illustre la synergie croissante entre les groupes publics et privés pour atteindre l’autosuffisance alimentaire et réduire les importations dans un contexte économique en mutation.