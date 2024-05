Sonelgaz prépare l’été 2024 : une stratégie pour assurer la distribution électrique

Sonelgaz se mobilise pour réussir la saison estivale en Algérie. L’entreprise publique a présenté son plan d’action pour l’été 2024 lors du forum des directeurs de l’énergie et des mines, ainsi que des directeurs de la distribution du groupe, tenu à Alger.

Pour l’été 2024, Sonelgaz prévoit une capacité électrique de 22.499 MWh, incluant une capacité additionnelle de 837 MWh pour cette année. Ainsi, la capacité totale installée atteindra 25.342 MWh. À titre de comparaison, la consommation avait atteint un pic de 18.697 MWh en juillet 2023, lorsque les températures ont dépassé 50°C au nord du pays.

Sonelgaz anticipe que le pic de consommation de cette année pourrait dépasser les 19.000 MWh, atteignant potentiellement 19.850 MWh en période de fortes chaleurs. Pour éviter les incidents de l’année précédente, marquée par des coupures dues à la surchauffe des transformateurs, Sonelgaz renforce les capacités de distribution et de transport d’énergie dans 14 wilayas.

Sonelgaz alloue une enveloppe de 110 milliards de dinars pour renforcer son infrastructure électrique. Le plan d’action inclut la construction de 2054 km de lignes de moyenne et basse tension et 687 stations de transformation. Dans le domaine du transport d’électricité, le plan vise à renforcer le réseau dans 16 wilayas prioritaires avec 285 stations de transformation haute et très haute tension.

Infrastructures modernisées

Le plan de Sonelgaz comprend également la réalisation de trois stations mobiles et cinq stations de transformation de 220/60 kV. L’entreprise prévoit l’installation de trois batteries d’accumulation de 30 kV et la construction de 45 lignes de haute et très haute tension sur une longueur totale de 648 km.

Sonelgaz met un accent particulier sur le renforcement des capacités dans le grand sud, avec des projets dans neuf régions des wilayas d’In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Djanet, Illizi, Tindouf et Timimoun. Ce programme inclut 637 km de lignes réalisées en 178 opérations, ajoutant une capacité de 105 MWh.

À Alger, Sonelgaz prévoit d’ajouter quatre turbines à gaz dans les communes de Bab Ezzouar et Zéralda. Ces efforts visent à augmenter la capacité de production pour faire face à la demande croissante.

Mesures de sécurité et prévention

Sonelgaz participe également à la lutte contre les incendies estivaux. L’entreprise prévoit l’élagage de 288.465 arbres et la construction de 876 tranchées anti-incendie. Ces mesures visent à prévenir les incendies et à protéger les infrastructures électriques.

Sonelgaz ne se contente pas de renforcer les infrastructures. L’entreprise met aussi en place un volet de communication pour sensibiliser les citoyens aux “agressions sur les ouvrages par des tiers”. Cette initiative vise à réduire les incidents causés par des interférences extérieures.

Avec ces mesures, Sonelgaz se prépare activement pour un été 2024 sans délestage. L’entreprise mobilise des moyens humains et matériels importants pour assurer une distribution électrique fiable et continue. Sonelgaz prouve ainsi son engagement à répondre aux besoins énergétiques des Algériens, même en période de fortes chaleurs.