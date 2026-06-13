Sonelgaz dévoile ses ambitieux projets énergétiques dans plusieurs pays africains

La filiale internationale de Sonelgaz poursuit son déploiement sur le continent africain à travers plusieurs projets de production et de transport d’électricité. De la Tunisie au Mozambique, en passant par le Niger, le Tchad et la Côte d’Ivoire, le groupe algérien ambitionne de renforcer sa présence tout en exportant son savoir-faire dans le secteur énergétique.

Sonelgaz Internationale multiplie les initiatives pour accompagner le développement énergétique de plusieurs pays africains. Son président-directeur général, Yazid Djelouli, a détaillé cette stratégie lors de son passage à la radio algérienne, soulignant que les projets actuellement en cours concernent des capacités de production variant entre 40 et 1.000 mégawatts.

Au Tchad, l’entreprise participe notamment à l’exploitation d’une centrale solaire capable de produire 25 mégawatts. Toutefois, seulement 12 mégawatts sont actuellement injectés dans le réseau électrique en raison des limites de l’infrastructure de transport. Cette situation met en évidence les défis auxquels sont confrontés plusieurs pays africains en matière de distribution de l’électricité.

Afin de remédier à cette contrainte, des études sont actuellement menées pour moderniser et restructurer le réseau électrique tchadien. L’objectif est de permettre l’exploitation intégrale de la capacité de production de la centrale et d’améliorer l’accès à l’électricité pour les populations locales.

Le Niger et la Tunisie au cœur de la stratégie régionale

Au Niger, Sonelgaz a déjà réalisé une centrale électrique d’une capacité de 40 mégawatts. Selon les responsables de l’entreprise, cette installation représente près de 20 % de la production nationale d’électricité du pays, illustrant l’importance du rôle joué par l’expertise algérienne dans le développement énergétique régional.

La Tunisie constitue également un partenaire stratégique pour le groupe algérien. L’Algérie exporte actuellement environ 600 mégawatts d’électricité vers le pays voisin grâce à une ligne de transport de 400 kilovolts reliant les deux réseaux nationaux.

Parallèlement, des discussions et des études sont en cours concernant la réalisation d’une centrale électrique indépendante (IPP) sur le territoire tunisien. Ce projet pourrait atteindre une capacité comprise entre 1.000 et 1.200 mégawatts, ce qui en ferait l’un des plus importants projets énergétiques développés par Sonelgaz à l’étranger.

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Des ambitions importantes en Côte d’Ivoire et au Mozambique

La stratégie africaine de Sonelgaz ne se limite pas aux pays voisins de l’Algérie. En Côte d’Ivoire, l’entreprise prépare plusieurs projets de centrales électriques dont les capacités de production devraient varier entre 700 et 1.000 mégawatts.

Ces investissements s’inscrivent dans une volonté de renforcer la présence du groupe sur le marché africain des infrastructures énergétiques, un secteur en pleine croissance porté par une demande croissante en électricité.

D’autres projets sont également à l’étude ou en phase de développement au Mozambique, au Tchad et au Niger, témoignant d’une ambition de plus en plus affirmée sur l’ensemble du continent.

Au-delà de la construction d’infrastructures, Sonelgaz Internationale met en avant une approche fondée sur le transfert de compétences. L’entreprise intervient dans les domaines de la production, du transport et de la distribution d’électricité, tout en accompagnant ses partenaires dans la formation des ressources humaines et le développement des capacités techniques locales.

Selon ses responsables, la stratégie consiste à réaliser les projets, puis à soutenir les opérateurs nationaux dans la gestion et la maintenance des installations. Cette démarche vise à assurer la pérennité des systèmes électriques et à créer les conditions d’une coopération durable.

Grâce à cette politique d’expansion, Sonelgaz confirme sa volonté de devenir un acteur majeur du secteur énergétique africain tout en valorisant l’expertise accumulée par l’Algérie dans la production et la gestion de l’électricité.