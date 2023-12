SONELGAZ : coupure d’électricité et de gaz dans plusieurs communes d’Alger ce 7 décembre

La société algérienne de distribution d’électricité et de gaz, SONELGAZ, a informé les citoyens de coupures planifiées dans l’approvisionnement en électricité et en gaz dans plusieurs communes d’Alger, ces jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2023.

Selon un communiqué officiel de la société, les coupures sont programmées dès demain, jeudi. Les travaux impactant les approvisionnements en gaz et électricité concerneront les municipalités de Bourouba et Oued Smar. Ces interruptions sont essentiellement dues aux activités de maintenance et d’amélioration entreprises par SONELGAZ.

La direction de la distribution d’électricité et de gaz d’El Harrach précise que la coupure d’électricité à Oued Smar débutera à 9 heures du matin et durera jusqu’à 14 heures dans l’après-midi. Cette interruption est planifiée pour permettre la réalisation des travaux nécessaires.

Quant à la coupure de gaz dans la même municipalité, elle débutera à 21 heures et se poursuivra jusqu’à une heure du matin le lendemain, soit vendredi. Ces horaires ont été délibérément choisis pour minimiser l’impact sur la vie quotidienne des résidents.

D’autres communes également concernés par les coupures

La municipalité de Bourouba ne sera pas épargnée par ces interruptions. En ce qui concerne l’approvisionnement en gaz, les habitants devront se préparer à une coupure débutant à 13 heures et se terminant à 16 heures. Cette interruption affectera spécifiquement le quartier des 100 Logements CNEP, le quartier des 70 Logements Sociaux, Lotissement Ben Yatou, le quartier des 186 Logements, ainsi que 50 villas.

Face à ces perturbations temporaires, il est conseillé aux résidents de Bourouba et Oued Smar de prendre des dispositions alternatives pour faire face à ces interruptions d’alimentation en électricité et en gaz.