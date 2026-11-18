À l’approche de l’hiver, Sonelgaz Distribution poursuit sa campagne de sensibilisation aux risques liés à l’utilisation du gaz. Dans sa 10e publication consacrée aux gestes de prévention, l’entreprise rappelle aux consommateurs qu’ils peuvent bénéficier d’un contrôle gratuit de leur installation intérieure de gaz.

Cette vérification vise à détecter d’éventuelles anomalies et à prévenir les accidents domestiques, notamment durant la saison froide, lorsque les équipements de chauffage fonctionnent davantage.

Gaz : Sonelgaz rappelle l’existence d’un contrôle gratuit des installations intérieures

En effet, Sonelgaz Distribution invite ses abonnés à profiter d’un service gratuit de vérification des installations intérieures de gaz. Cette prestation permet de contrôler leur état et de s’assurer de leur sécurité.

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L’entreprise encourage les ménages à demander cette intervention afin de prévenir les risques liés aux éventuels dysfonctionnements de leur réseau de gaz. Elle rappelle également l’importance de vérifier régulièrement ses équipements et de ne pas négliger les anomalies susceptibles de compromettre la sécurité du logement.

Pour obtenir davantage d’informations sur ce service ou connaître les modalités de contrôle, les consommateurs peuvent contacter Sonelgaz au 3303.

Sonelgaz multiplie les conseils pour prévenir les accidents liés au gaz

Ce nouveau rappel vient compléter une série de conseils et messages de sensibilisation que Sonelgaz Distribution diffuse sur les réseaux sociaux pour informer les consommateurs sur les risques liés au gaz et les comportements à adopter pour les éviter.

Dans ses précédents conseils, l’entreprise avait notamment alerté sur les dangers du monoxyde de carbone, un gaz toxique, inodore et invisible, susceptible de provoquer une intoxication grave.

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Elle avait également détaillé les principales causes de son émission, parmi lesquelles le mauvais fonctionnement des appareils de chauffage, le manque de ventilation, l’obstruction des conduits d’évacuation des gaz brûlés ou encore le fonctionnement de moteurs dans des espaces fermés.

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Sonelgaz avait, par ailleurs, rappelé les symptômes pouvant signaler une intoxication au monoxyde de carbone, notamment les maux de tête, les vertiges, les nausées et une fatigue inhabituelle. En cas de suspicion, elle recommande de quitter immédiatement les lieux, de rejoindre l’air libre et de contacter la Protection civile depuis un endroit sécurisé.

À travers ces publications, l’entreprise insiste sur l’importance de la prévention et de la vigilance pour limiter les risques d’accidents liés au gaz, particulièrement durant l’hiver.

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