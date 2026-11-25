L’Algérie accélère son déploiement sur le marché énergétique africain en développant cinq centrales électriques au Niger, au Tchad, en Côte d’Ivoire, au Mozambique et en Tunisie.

Selon une étude réalisée par la plateforme spécialisée « Attaqa », sur la base des données de Sonelgaz et du ministère de l’Énergie et des Énergies renouvelables, pour l’année 2026, ces projets totalisent une capacité annoncée et ciblée de 2 520 mégawatts. Le groupe public Sonelgaz pilote cette offensive stratégique afin d’exporter son savoir-faire en ingénierie, en production, en transport et en distribution d’électricité au-delà des frontières nationales.

Mise en service au Niger, chantiers lancés au Tchad et contrats signés en Côte d’Ivoire

Sur le terrain, les projets affichent des niveaux d’avancement concrets en Afrique de l’Ouest et centrale, avec trois centrales d’une capacité unitaire de 40 mégawatts, soit un total de 120 mégawatts. Au Niger, la centrale de « Gorou Banda » à Niamey fonctionne désormais pleinement depuis son inauguration officielle le 3 juin 2026. Sonelgaz, Sonatrach et la société nigérienne Nigelec ont réalisé cette infrastructure dotée de deux turbines à gaz mobiles de 20 mégawatts chacune pour stabiliser le réseau électrique local.

Au Tchad, les autorités ont posé la première pierre d’une centrale similaire de 40 mégawatts à N’Djamena le 8 juin 2026, couplant la construction de l’ouvrage au transfert de compétences et à la formation technique. Plus récemment, en novembre 2026, la filiale Sonelgaz International a signé trois contrats majeurs avec la société publique CI-Énergie en Côte d’Ivoire. Conclus en marge de la visite du ministre de l’Énergie, Mourad Adjal, auprès de son homologue ivoirien Mamadou Sangafowa Coulibaly, ces accords englobent une convention-cadre, la réalisation d’une centrale à gaz de 40 mégawatts ainsi que la fourniture et l’installation d’équipements de distribution.

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Des projets structurants de 2 400 mégawatts à l’étude en Tunisie et au Mozambique

Les ambitions algériennes atteignent une dimension supérieure en Afrique du Nord et australe, où deux projets d’envergure concentrent l’essentiel des capacités ciblées. La Tunisie arrive en tête du classement avec une proposition portant sur une centrale à cycle combiné d’une capacité de 1 400 mégawatts. Mourad Adjal a examiné ce dossier lors d’une réunion avec une délégation de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) le 24 mai 2026. Cette technologie exploite la chaleur des gaz d’échappement pour produire une électricité supplémentaire et optimiser la consommation de carburant, renforçant ainsi les échanges énergétiques entre les deux pays durant les pics de demande estivale.

Au Mozambique, la coopération bilatérale porte sur l’étude d’une centrale électrique d’une capacité ciblée de 1 000 mégawatts, accompagnée du développement des réseaux de transport et de distribution. La feuille de route envisage même de transformer le Mozambique en un hub énergétique régional capable d’exporter l’électricité vers six pays voisins.

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Cap sur l’exportation de l’ingénierie et les alliances régionales

Cette dynamique illustre la volonté de Sonelgaz de dépasser la simple vente d’énergie pour s’imposer comme un exportateur majeur de services d’ingénierie et d’équipements électriques sur le continent. Pour concrétiser cette stratégie, le groupe algérien explore également des alliances avec des acteurs régionaux de premier plan, à l’instar du géant égyptien « Elsewedy Electric », afin de développer conjointement des projets de fabrication d’équipements et de construction de centrales sur les marchés africains.

Alors que les installations du Niger, du Tchad et de Côte d’Ivoire concrétisent déjà cette percée, le passage à la phase de réalisation des projets tunisien et mozambicain constituera le véritable baromètre de l’expansion internationale du groupe algérien sur le continent africain.

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