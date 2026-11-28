Après avoir consolidé sa présence au Niger et au Tchad, le groupe public algérien franchit un cap historique en lançant, depuis le port d’Alger, sa toute première exportation maritime d’équipements destinés à la réalisation d’une centrale de 40 MW à San-Pédro.

Le savoir-faire industriel et énergétique algérien confirme sa montée en puissance sur le continent africain. Sonelgaz International a officiellement entamé, jeudi depuis le port d’Alger, l’opération d’acheminement par voie maritime de turbines et d’équipements électriques à destination de la Côte d’Ivoire.

Ce chargement d’envergure est destiné à la construction d’une centrale électrique d’une capacité de 40 mégawatts (MW) dans le pôle portuaire et industriel de San-Pédro, à environ 500 kilomètres à l’ouest d’Abidjan, ainsi qu’au renforcement du réseau national de distribution ivoirien.

Une étape historique dans l’internationalisation du groupe

Pour le groupe énergétique public, cette opération revêt une dimension inédite : il s’agit de la première expédition maritime d’équipements conçus pour bâtir une centrale électrique algérienne à l’étranger.

S’exprimant lors du lancement de l’opération, le directeur général de Sonelgaz International, Yazid Djellouli, a salué une « étape historique », précisant qu’elle matérialise le tout premier contrat commercial décroché et concrétisé par la filiale dans le cadre de son expansion en Afrique.

🟢 A LIRE AUSSI : Exportations : Attaf dénonce les restrictions de l’UE et appelle à réviser l’accord d’association

Cette livraison intervient dans le sillage des trois accords stratégiques signés le 19 novembre dernier à Abidjan entre Sonelgaz International et la société publique ivoirienne Côte d’Ivoire Énergies (CI-Energies).

Ce partenariat global couvre trois volets majeurs : la réalisation de la centrale de 40 MW (composée de deux turbines à gaz mobiles de 20 MW chacune), la fourniture de matériels et d’accessoires électriques, ainsi que la réhabilitation du réseau ivoirien accompagnée d’un programme de formation et de transfert de compétences.

Un chantier express et une synergie 100 % nationale

Sur le plan logistique et technique, le calendrier s’annonce particulièrement soutenu. La traversée maritime vers le port de San-Pédro devrait durer entre 12 et 15 jours. Dès l’accomplissement des formalités douanières, les équipes techniques algériennes engageront les travaux de génie civil et de montage sur site.

Le délai global de réalisation est estimé entre trois et quatre mois, pour une mise en service prévisionnelle attendue au premier trimestre 2027.

Cette prouesse opérationnelle repose sur une étroite synergie entre les différentes entités du groupe. Comme l’a souligné Khiar Sidali, directeur central du transport à Sonelgaz-Services, la réussite de l’emballage, du conditionnement et de l’acheminement est le fruit d’une coordination millimétrée entre les filiales.

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

🟢 A LIRE AUSSI : Exportation de médicaments : l’Algérie signe un premier contrat de 6 millions de dollars au Niger

Par ailleurs, cette exportation met en lumière l’intégration industrielle atteinte par l’Algérie. Selon Khalil Hedna, directeur de l’information et de la communication au ministère de l’Énergie et des Énergies renouvelables, l’intégralité des matériels et équipements expédiés est fabriquée à 100 % en Algérie, notamment grâce à la mobilisation de la Société algérienne des industries électriques et gazières (SAIEG).

Après le Niger et le Tchad, cette percée en Afrique de l’Ouest positionne désormais Sonelgaz comme un acteur clé de la coopération énergétique et industrielle sud-sud.