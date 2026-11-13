Baladna, Cevital, BF El Djazair : Sonelgaz accélère l’électrification des mégaprojets du Sud

Face aux enjeux de sécurité alimentaire, les autorités algériennes passent à la vitesse supérieure sur le front énergétique. Le ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, a donné des instructions fermes, jeudi 12 novembre 2026, pour accélérer la cadence des travaux et veiller au strict respect des délais d’un vaste programme porté par Sonelgaz.

Ce chantier stratégique prévoit le déploiement de 1 237 kilomètres de lignes électriques aériennes et la construction de 10 postes de transformation afin d’alimenter trois mégaprojets agro-industriels dans le Sud du pays : le complexe laitier « Baladna » à Adrar, la sucrerie « Cevital » à Ghardaïa et le pôle céréalier « Bonifiche Ferraresi » (BF El Djazair) à Timimoun.

Selon les données de la filiale de Sonelgaz chargée du transport de l’électricité et de la gestion du système (GRTE), le projet algéro-qatari « Baladna » s’adjuge à lui seul près de 62 % du linéaire programmé, soit 767 kilomètres de lignes et huit postes de transformation.

Les projets « BF El Djazair » et « Cevital » bénéficient respectivement de 240 kilomètres et 230 kilomètres de lignes, chacun doté d’un poste de transformation dédié.

Bien que la réunion de suivi de novembre n’ait pas précisé les nouveaux taux d’avancement ni les dates exactes de mise en service définitive, ce dossier fait l’objet d’une attention soutenue depuis la réunion conjointe tenue le 10 avril dernier avec le ministère de l’Agriculture.

Adrar : « Baladna » prépare l’arrivée de son cheptel

Le bilan d’étape publié en avril par Sonelgaz détaillait déjà le raccordement progressif du projet « Baladna ». Si l’alimentation provisoire a été sécurisée grâce à l’achèvement d’un poste mobile de 40 MVA, les infrastructures permanentes affichaient alors un taux de réalisation de 87 % pour l’équipement de transformation de 150 MVA et de 70 % pour la ligne à haute tension de 220 kV.

Sur le plan gazier, l’entreprise chargée du raccordement a été désignée pour répondre aux besoins de l’usine, estimés à 15 000 mètres cubes par heure dès août 2027, indispensables aux procédés thermiques de séchage du lait.

Sur le terrain à Adrar, la construction de l’usine de poudre de lait a atteint 28 %, selon les chiffres présentés lors de la visite du ministre de l’Agriculture, Sid Ali Khaldi, le 19 octobre.

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Dans son bilan publié le 27 octobre, « Baladna » a annoncé le forage de 59 puits et la mise en service de 32 pivots d’irrigation, tout en fixant au 25 novembre l’arrivée attendue des premières cargaisons de vaches laitières importées des États-Unis.

D’un coût global de 3,5 milliards de dollars, ce partenariat avec le Fonds national d’investissement (FNI) s’étend sur 219 000 hectares répartis sur trois pôles, avec l’ambition de couvrir 50 % des besoins nationaux en poudre de lait.

Timimoun et Ghardaïa : du champ à l’usine de transformation

À Timimoun, Sonelgaz avait achevé dès le mois d’avril le raccordement électrique provisoire de « BF El Djazair », permettant d’assurer la première moisson de blé le 14 mai sur une superficie de 1 600 hectares.

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Le 28 septembre, Bruno Santorelli, directeur général de cette coentreprise algéro-italienne, a annoncé le lancement des semailles de la deuxième saison pour octobre.

Doté d’un investissement de 420 millions $ en vertu de l’accord-cadre signé en juillet 2024, le projet couvre 36 000 hectares (dont 24 000 dédiés à la production agricole) et intègre des silos de stockage ainsi que des unités de transformation, notamment pour la fabrication de pâtes alimentaires.

À El Mansoura, dans la wilaya de Ghardaïa, le groupe « Cevital » développe un complexe intégré de 600 millions de dollars combinant une concession agricole de 1 200 hectares et une usine de production de sucre à partir de la betterave sucrière.

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Les cultures expérimentales lancées en 2024 ont révélé des taux d’extraction prometteurs oscillant entre 18 et 20 %. Alors qu’une campagne de recrutement d’ingénieurs et de techniciens a été lancée le 25 octobre 2026, l’entrée en production de la raffinerie est ciblée pour 2028.

Cette intégration permettra non seulement de produire du sucre local, mais aussi de valoriser la pulpe de betterave et la mélasse dans l’industrie de l’aliment de bétail.