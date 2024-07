SONELGAZ – Alger : Une coupure d’électricité prévue le 30 juillet de 8h à 16h dans ces quartiers

ALGER, le 28 juillet 2024 – La direction de la distribution de l’électricité et du gaz de Sidi Abdellah, située dans la capitale, a annoncé la mise en œuvre de travaux de maintenance sur les infrastructures du réseau électrique au niveau de la commune de Mahelma, située à 30 km au Sud-Ouest d’Alger.

Ces travaux entraîneront une interruption de l’alimentation en électricité dans le quartier 10000 logements Sidi Abdellah, Mahelma, VNSA zone B.

Cette coupure est prévue pour le mardi 30 juillet, de 8 heures du matin à 16 heures. Les habitants de la zone concernée sont donc invités à prendre leurs dispositions en conséquence.

La direction de Sidi Abdellah a présenté ses excuses pour la gêne occasionnée par cette interruption de service. Un numéro vert, le 3303, a été mis à la disposition des clients pour toute réclamation.

SONELGAZ – Été 2024 : La distribution d’électricité sous haute surveillance

Face à la hausse record de la consommation électrique en été, la direction a intensifié ses efforts de maintenance prédictive. Dans un contexte marqué par une demande énergétique croissante, ces travaux s’inscrivent dans une démarche proactive visant à sécuriser et renforcer le réseau.

À ce titre, 468 centres de distribution et près de 50 km de lignes à haute tension ont déjà bénéficié d’opérations de maintenance.

Parallèlement à ces interventions, une campagne d’élagage des arbres à proximité des lignes électriques a été lancée afin de réduire les risques d’incendie liés à la végétation. La direction a mobilisé d’importants moyens matériels et humains pour mener à bien ces opérations cruciales.

Des équipes techniques sont également mobilisées 24h/24 et 7j/7 pour assurer une intervention rapide en cas d’incident et garantir la continuité du service pour plus de 150 000 clients particuliers et 475 clients industriels répartis sur les sept communes de la région : Zéralda, Staoueli, Souidania, Douira, Tassala El Merdja, Rehmania et Mehelma.

En somme, la direction de la distribution d’électricité met tout en œuvre pour anticiper la forte demande en électricité durant la période estivale et garantir ainsi un service de qualité à l’ensemble de ses clients.

Les travaux de maintenance à Mahelma, bien que générant une interruption temporaire de service, s’inscrivent dans cette dynamique globale d’amélioration du réseau électrique.